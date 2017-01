Justicia

2017-01-26

*La PGR investiga a “guaruras” del edil de Tlaquiltenango; portaban cuatro armas, sólo una está registrada

El comisionado de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella, subrayó que en el estado no se permitirá la impunidad y que los tres escoltas del edil de Tlaquiltenango fueron turnados a la PGR Morelos para su investigación por el delito de portación de arma de fuego, ya que carecían de oficio de comisión otorgado por la corporación a su mando, al tiempo que recordó que el alcalde estuvo preso 12 meses por tráfico de personas.

Todo ocurrió a las 15:00 horas cuando efectivos de la Comisión de Seguridad Pública realizaban recorridos en la avenida Río Mayo, de la colonia Vista Hermosa, de esta ciudad, justo en las afueras de la agencia automotriz BMW, cuando se percataron que sobre la banqueta se encontraba un auto tipo Jetta, afuera del mismo estaban dos sujetos uno portaba uniforme camuflajeado tipo militar y los otros con uniforme policiaco azul, quienes portaban dos armas fajadas a la cintura y otro con un arma larga.

Capella Ibarra, dijo que en un principio se pensó que se trataba del guardia de seguridad de dicha agencia automotriz, pero se identificaron como escoltas del alcalde de Tlaquiltenango, quien en ese momento se encontraba en la BMW, pero debido a que estaban en actitud sospechosa, los uniformados procedieron a efectuarles una revisión.

Fue en esos momentos cuando los elementos policiacos se percataron de que portaban un fusil R-15 con dos cargadores abastecido con 60 cartuchos útiles, un arma larga tipo Uzzi de uso exclusivo del Ejército Mexicano, así como una escopeta y una pistola calibre .380; de las cuales sólo una contaba con su documentación y registrada en la licencia colectiva de portación de armas de fuego del estado; al comprobar de que estaban armados y sin la documentación correspondiente procedieron a su detención.

Incluso, aclaró, que aunque portaban permisos de la SEDENA, éste no les permite salir de su jurisdicción, en este caso del municipio de Tlaquiltenango, por lo que será la PGR quien determine su situación jurídica, destacando que Cuernavaca no es un lugar para andar armados, eso ya es parte del pasado; concluyó diciendo que dicho alcalde estuvo preso del 2009 al 2010, 12 meses, por tráfico de personas y que eso no le da una fama política adecuada.