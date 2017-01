Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-01-26

Breverías Culturales

Bonifacio Pacheco Cedillo

Antología de textos que Ruina Tropical presentó en Semana de México Joven en Portugal en 2016 con cuentos de Amaury Colmenares, Gabriel Rodríguez Liceaga y poemas de Davo Valdés de la Campa, entre otros escritores; la edición México, se presentará en la voz de algunos de sus autores, en Casa Tikal a las 18:30 horas; en la compra de un ejemplar con un precio especial de $100.00 te regalarán un calendario y sorpresas, además habrá venta de libros, entrada libre, Comonfort 13 Bis centro, teléfono 1878709.

LOS TIZNADOS del Barrio de San Sebastián, en Tepoztlán, celebran a San Sebastián ocho jornadas después de su día, desde este jueves hasta el sábado; Bajan bailando del barrio de San Sebastián y brincan en el centro. Esta celebración es muy concurrida y visitada por propios y extraños, quienes en esos días conviven fraternalmente; además es común ver a muchas personas chicas y grandes pintadas de sus rostros con esa pintura negruzca que le da nombre a la fiesta; además de que es el anuncio del pronto tradicional Carnaval.

61 MUESTRA INTERNACIONAL de Cine de la Cineteca Nacional, proyecta la cinta “Aquarius", Director Kleber Mendonça Filho, Brasil-Francia 2016, en Cine Morelos a las 16:00, 18:30 y 21:00 horas, costo $30.00 y $15.00 con descuento; El tercer largometraje de Kleber plasma un micromundo en el cual la actriz Sonia Braga entrega una poderosa interpretación al encarnar a una mujer en medio de una disyuntiva: defender sus principios morales e intelectuales frente a la agresiva modernidad de un sector que pretende privatizar los bienes materiales; Clara, una periodista retirada que ronda los sesenta años de edad, vive en un apartamento del edificio Aquarius, una construcción clásica situada en una avenida costera de la ciudad de Recife en Brasil; Su integridad peligra cuando tenga que enfrentarse contra una empresa constructora que intenta demoler el inmueble para dar paso a un nuevo plan inmobiliario.

EN EL MANOJO: Lectura de textos y poesía erótica, a las 18:30 horas, actividad gratuita. Trova, boleros y bohemia con Paco González a las 21 horas, cooperación voluntaria. Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740 y 3993265.

DÍA ZERO, se presenta en El Paraíso del café, a las 18:00 horas, cooperación $15.00, Rayón 18 centro teléfono 2451580.

RAPIDÍN ERÓTICO, a través de las artistas: Andrea Briones y René Díaz, en La Maga restaurante-café-espacio cultural a las 19 horas, Morrow 9 altos, teléfono 3103871.

INTRODUCCIÓN A LA CURADURÍA. Desde mediados del siglo XX la práctica curatorial se ha ido instalando como un engranaje crucial en las artes visuales contemporáneas. Sin embargo, aún parece existir un gran desconocimiento y confusión respecto a cuál es o debería ser el rol del curador; su importancia en el campo artístico y sus responsabilidades. El curso “Introducción a la curaduría” ofrece una visión general sobre el trabajo curatorial, analizando qué es una exposición, sus orígenes, evolución y tipologías, desde una perspectiva analítica y crítica. A lo largo de las sesiones se revisará el trabajo y figura de curadores, curadoras y exposiciones emblemáticas que marcaron tendencia en el quehacer artístico. Se darán a conocer las distintas metodologías y enfoques del trabajo curatorial; cuáles son las fases del proceso creativo, cómo se elabora un proyecto, su gestión y documentación. Curso online impartido por Valentina Montero en Node Center-Berlín del 13 de febrero al 6 de marzo de 2017, cierra inscripciones el 10 de febrero 2017, costo 148 euros (aproximadamente $167.00 informes en el corre-e: info@nodecenter.org pagina-e: www.nodecenter.es.

MÁS APEÑEJAMIENTO: El gobierno amigo de Jiutepec, premia a sus trabajadores con un longevo futuro. En el ayuntamiento del citado municipio, el tiempo no es primordial, el ritmo de los trabajadores es estándar: de hueva. Fui a tramitar un acta al Registro Civil y me tardaron 50 minutos para darme el recibo; una señora que andaba en lo mismo, me comentó que a ella el trámite solo fue de hora y media. Después de otra fila, media hora para pagar. Y mañana tendré que regresar por la citada acta. Debo de ir con paciencia y abierto a cualquier desaire.

bonifaciopacheco@hotmail.com