Local

Yesenia Daniel |

2017-01-25

-El aseguramiento se dio bajo el argumento de que no tenían permiso para portación de arma de fuego

-Enrique Alonso subrayó que ya traían “línea” de Capella; dice que es por revancha por no aceptar el MÚ

Alrededor de las 15 horas y luego de haber dado una entrevista en una radiodifusora en la capital del estado, los tres escoltas del alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, fueron detenidos por elementos de la Policía Morelos -antes Mando Único-, bajo el argumento de que no tenían portación de arma de fuego.

“Ya traían línea del comisionado Capella”, declaró momentos después el edil quien desde el inicio de su administración se pronunció en contra de que el Mando Único tomara el control de la seguridad en el municipio, además de otras políticas del gobernador Graco Ramírez.

El edil fue entrevistado en la entrada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ubicada al norte de la ciudad, en donde explicó que estaba ahí para pedir informes de sus elementos que minutos antes habían sido detenidos por policías de Cuernavaca.

“Me encontraba en una agencia muy reconocida aquí en Cuernavaca, la BMW en la avenida Río Mayo cuando pasó el comisionado de Seguridad Pública (Alberto Capella), vio a mis escoltas y de inmediato llegó todo el cuerpo policiaco, los levantó, se los llevó y vengo a pedir informes sobre ellos. Me dejaron allí en la calle, vulnerable, en la situación en la que estamos, incluso ese abuso de autoridad me lo están demostrando nuevamente, no me dejan pasar, no me dan información, simple y sencillamente me dejaron botado en la calle”, expresó.

Sí cuentan con el permiso

Alonso aseguró que sus policías cuentan con el permiso requerido para la portación de arma de fuego bajo las facultades de su trabajo, sin embargo, el edil aprovechó para destacar que fue el mismo Jesús Alberto Capella Ibarra, comisionado de Seguridad Pública del estado, quien los primeros días del año pasado, envió la orden de desarmar a la corporación, y de hecho, consideró que la detención, es una revancha por oponerse a que la policía de Mando Único tomara el control de la seguridad en el municipio, así como de otras propuestas del Ejecutivo del estado.

“No soy un delincuente, soy un presidente municipal y aun así, ellos no hicieron caso, directamente yo escuché cuando llamó el comisionado y dijo ´dale para atrás, dales línea´, entonces no es posible tener ese tipo de acciones contra la ciudadanía porque a pesar de todo soy un ciudadano también”, agregó.

Ni el alcalde confía en la Policía Morelos

Durante la espera, Enrique Alonso expresó su molestia contra el gobernador y el comisionado de Seguridad Pública, pues dijo que son “expertos en fabricar delitos”, como la ocasión en que lo vincularon con una reclusa en una relación sentimental.

“En Morelos, donde dicen que nada sucede, sí sucede todo y ellos son los que inician todo el organismo delincuencial en los municipios y en el estado, y si nosotros como autoridades somos atropellados, imagínense a los ciudadanos, ahora entiendo por qué están tan molestos. No me han permitido hablar con ellos (escoltas) pero a ver qué les van a fabricar porque a esto se dedica este tipo de nuevo gobierno que tenemos, a formular delincuentes, a formular en base de mentiras todo tipo de acciones con tal de salirse con la suya (…) Yo ya no tengo ninguna certeza, ninguna, de que la policía que existe en Morelos pueda garantizar la seguridad de nosotros los alcaldes que nos estamos oponiendo (…) esto es un abuso, una oportunidad de fabricar lo que ellos quieran, porque ellos tienen el poder del estado (…) de inmediato los pusieron a disposición, entonces vamos a esperar las mentiras que sabe decir el Comisionado y Graco Ramírez; vamos a esperar las mentiras como acostumbran. No se vale”, finalizó.