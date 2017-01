Local

Guadalupe Flores

2017-01-25

-Se manifestó la Asociación “Gustavo Salgado” por la falta de respuesta de Messeguer

-Acusan al secretario de haberlos amenazado con solicitar la fuerza pública para retirarlos

Los integrantes de la Asociación Cívica Morelense "Gustavo Salgado Delgado" bloquearon los accesos a las oficinas de la Secretaría de Transporte, esto, por la falta de respuesta del secretario Jorge Messeguer Guillén para dar marcha atrás al aumento de las tarifas en el transporte público de pasajeros.

Los inconformes, molestos, por la “actitud del secretario de Movilidad” decidieron bloquear el Boulevard Cuauhnáhuac, a la altura de la Plaza Novum, donde se ubica la SMyT, sin embargo, acusaron que Messeguer Guillén los amenazó con solicitar la fuerza pública para retíralos.

En entrevista, el vocero de la Asociación, Gabriel Rivas Ríos, explicó que acudieron a la dependencia estatal en espera de una respuesta por parte del secretario de Movilidad y Transporte, “después que desde la semana pasada prometió un diálogo”

"Nos respondió que no hay marcha atrás al alza, eso obviamente nos va a servir para ampararnos, pero no solamente nos respondió, me amenazó diciendo que ya nos había advertido que no bloqueáramos, pero obviamente nosotros no vamos a desistir en nuestras protestas para que baje el pasaje", dijo.

Alrededor de la 1 de la tarde, Messeguer Guillén se reunió con un grupo de integrantes de la asociación, con esto, se levantó el bloqueo que duró aproximadamente dos horas.

Los ciudadanos se retiraron cerca de las 2 de la tarde, pero afirmaron que llevarán a cabo más protestas en contra del acuerdo para incrementar las tarifas del servicio público.