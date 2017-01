Serpientes y escaleras - Cuernavaca, tragicomedia de políticos

Opinión

Eolo Pacheco |

2017-01-25

El pleito en Cuernavaca raya en lo absurdo. Las acusaciones que unos y otros se hacen están llenas de argumentos que apelan a la legalidad, que presumen respaldo de la gente, pero no aterrizan nunca en cosas buenas para la ciudad. El duelo que sostiene el alcalde con los legisladores perjudica severamente a los ciudadanos.

Lo que vemos en Cuernavaca es una tragicomedia, un duelo de lerdos que expone lo más vil de la actividad pública. Por un lado está el alcalde, que no atina a poner orden en el municipio, deja en manos de terceros la tarea de gobernar y no entiende que es imposible que saque adelante la ciudad si se sigue peleando con todos; del otro lado está la clase política morelense que ve al Temo como un peligrosísimo aspirante a la gubernatura en el 2018 y lo quiere detener a como de lugar. Unos y otros se están equivocando: Cuauhtémoc no podrá gobernar si está enfrentado con el gobernador, el congreso, el poder judicial y su cabildo; y los políticos no acabarán nunca con el futbolista si lo que define su estrategia es el estómago y no el cerebro.

El congreso anunció que está viva la iniciativa de destituir al alcalde, presume un compromiso ineludible con la legalidad e informa que los procesos contra Cuauhtémoc Blanco siguen su curso. Curioso: en esta nueva etapa los legisladores definen una estrategia jurídica que se acompaña de una vocería de prensa a cargo de Francisco Moreno, el diputado peor visto por los medios de comunicación, el que acusó al rector de desviar recursos millonarios y el mismo que hace poco fue señalado por sus propios compañeros de desfalcar al congreso. ¿A qué le apuesta el parlamento poniendo a Paco Moreno como vocero?

Una tercera pista en este circo la ocupan el gobernador y su hijastro; ahora, cuentan, es el propio Graco Ramírez quien lleva las riendas del tema, es quien opera, quien define estrategias e impulsa el juicio contra Blanco Bravo. Gayosso baja el perfil pero sigue metido en el tema: mueve sus piezas, orienta e insiste en la urgencia de sacar al presidente municipal de Cuernavaca del escenario de sucesión. Ambos apuestan su resto en una lucha sin sentido: sacar a Blanco de la alcaldía no le detiene de la carrera por el 2018 y por el contrario, le victimizan y conceden la oportunidad de hacerse el mártir. Item más: legalmente Cuauhtémoc Blanco no podrá ser candidato en el 2018 porque no podrá acreditar la residencia necesaria.

Al fondo (a la derecha) están los hermanos Julio y Roberto Yáñez, dos personajes que cada día pierden dignidad, respeto e interlocución política. Ambos son producto de la casualidad, de las ocurrencias, pero también víctimas de sus propias limitaciones neuronales. A ellos se les ocurrió la idea de reclutar al futbolista, ellos diseñaron el camino para registrarlo como candidato (incluyendo el contrato millonario, la falsificación de documentos, la alteración del padrón federal de electores y el armado del gobierno municipal) y ahora son ellos quienes denuncian las tropelías que crearon. Julio y Roberto lucen desesperados, saben que sacar a Blanco es la única opción política que les queda, pero pierden de vista que aún en ese escenario (que Cuauhtémoc caiga) no serán ellos los receptores del gobierno municipal. Los Yáñez pierden en cualquier escenario.

El pleito político en Cuernavaca no tiene pies ni cabeza, es una batalla absurda en donde todos perdemos y nadie gana. El alcalde y la clase política están enfrascados en un conflicto personal y dedican mucho tiempo, esfuerzo y recursos a esa batalla; mientras eso sucede la ciudad está cada día más deteriorada, insegura, sucia, con servicios de mala calidad y serios problemas económicos.

Ninguno de quienes participan de este conflicto piensa en los ciudadanos ni en las consecuencias que arroja esta dinámica; el objetivo de unos es sacar al futbolista de la carrera hacia el 2018 y la meta del otro es … nadie sabe cuál sea.

Si los diputados apuestan por la legalidad y el respeto a las instituciones, los procedimientos que enfrenta Blanco deben aplicarse a otros personajes de la vida pública en el estado que han violentado la ley, cometido actos de corrupción y traicionado la confianza de los ciudadanos.

Socialmente hablando este asunto lastima a todos; a pesar de todo, desde un ángulo político, el único que puede salir beneficiado es Cuauhtémoc Blanco, porque lo siguen victimizando.

posdata

Los empresarios de la Canacintra alzan la voz en el tema de los Verificentros: el gobierno equivocó el camino, entregó las concesiones a quienes no han sido capaces de operarlos y lastima a miles de personas.

Fue a mediados del año pasado cuando la administración que encabeza Graco Ramírez retiró los permisos existentes, suspendió el programa y anunció una renovación total del programa. Había que ajustarse a las nuevas normas ambientales de la Megalópolis, dijeron, y ello obligaba a licitar de nueva cuenta los centros verificadores. Un solo grupo de la Ciudad de México ganó todos los permisos; nadie de Morelos, a pesar de que varios empresarios concursaron, lograron obtener un permiso.

La historia de los Verificentros en Morelos, como en muchas partes del país, está rodeada de acusaciones por actos de corrupción y complicidades entre empresarios y funcionarios de gobierno; obvio: hablamos de negocios millonarios seguros que cotidianamente se entregan discrecionalmente a gente cercana o amigos que comparten las mieles económicas del asunto.

El problema en este caso es mayor: se habla de licitaciones amañadas, de empresarios de dudosa reputación, de abuso de autoridad, de acuerdos bajo la mesa… pero también estamos ante un escenario de caos en donde luego de varios meses, nuestro estado sigue sin ofrecer lugares dónde verificar los autos. Esta situación tiene consecuencias muy graves: los automovilistas deben acudir a verificar sus unidades a otras entidades o arriesgarse a ser detenidos por no contar con el trámite correspondiente. Si a ti, lectora lector querido, te multan en la Ciudad de México por no verificar ¿Quién te va a pagar la infracción?

Ayer fue la Canacintra, antes lo han hecho comerciantes y ciudadanos. La pregunta sigue sin respuesta: ¿Hasta cuándo habrá Verificentros en Morelos?

La reflexión es básica ¿Un retraso como el que estamos observando no es causa suficiente para que el gobierno retire la concesión a quienes se comprometieron a ponerlos a funcionar desde el primer día de este 2017?

nota

Hace unos días el portal SPD Noticias presentó una evaluación sobre los gobernadores de México.

Según el sondeo, los gobernadores de Guanajuato, Sonora y Puebla resultaron los mejor evaluados; en el sótano se encuentran los mandatarios de Chiapas, Morelos y Tabasco.

Así los datos: los gobernadores de Guanajuato, Miguel Márquez (47.9%); de Sonora, Claudia Pavlovich (43.9%) y de Puebla, Rafael Moreno Valle (41.9%), resultaron ser los mejor evaluados de acuerdo al sondeo realizado por México Opina. En la parte más baja de la tabla se encuentran Arturo Núñez de Tabasco, con 18.5% de calificación; Graco Ramírez, gobernador de Morelos, con 17.6% y Manuel Velasco, de Chiapas, con apenas un 14.8%.

Este no es el primer ejercicio que se hace en torno a la calificación que reciben los gobernadores mexicanos; en los últimos meses se han llevado a cabo diversos estudios por varias empresas encuestadoras y casas editoriales; todos los análisis coinciden en que Manuel Velazco es el mandatario peor calificado, seguido por los tabasqueños Graco Ramírez (Morelos) y Arturo Núñez (Tabasco).

Tristemente Morelos ocupa también uno de los primeros cinco lugares en los cinco principales delitos de alto impacto. A pesar de las campañas millonarias de Graco Ramírez en todo el país y el discurso triunfalista de seguridad del gobierno neovisionista, las estadísticas y la percepción pública siguen echando por tierra las afirmaciones del jefe de Los Chuchos.

post it

En diciembre pasado, cuando la pugna política entre el alcalde capitalino y los diputados locales se encontraba en su punto más álgido, Francisco Garfias hizo un interesante análisis sobre el problema en las páginas de Excelsior. Esto fue lo que publicó Arsenal:

“La bronca entre El Cuau y la clase política morelense aferrada a destituirlo, ya hasta parece un chiste, pero está lejos de serlo.

La cruzada para destituir al exfutbolista como alcalde de Cuernavaca y la resistencia del exfutbolista a que le metan un golazo —ayuno incluido— se ha traducido en verdaderos episodios de ingobernabilidad en el municipio.

Esa cruzada incluye al gobernador Graco Ramírez, su hijastro Rodrigo Gayosso y a diputados del Congreso local que ya le iniciaron juicio político para destituirlo.

Argumentan, año y medio después de su elección, que Cuauhtémoc no reúne los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo y aseguran que constantemente se ausenta de sus labores.

Más allá de la huelga de hambre que hizo el exfutbolista, que apenas llegó al ayuno, hay que destacar que una de las consecuencias visibles de esta bronca es la ingobernabilidad en Cuernavaca.

La seguridad es uno de los rubros más afectados por la disputa que se traen por la alcaldía. Los encargados de brindarla están más ocupados en defender las posturas de sus respectivos jefes que en cuidar a la ciudadanía y su patrimonio.

Un nuevo episodio del llamativo combate se acaba de registrar. El exfutbolista nomás no admite que el jefe del Mando Único en Cuernavaca, comandante Jesús Pérez Abarca, se encargue de la seguridad en la llamada Ciudad de la Eterna Primavera.

El Cuau alega que Pérez Abarca (¿le recuerda algo el segundo apellido?) le faltó al respeto al desobedecerlo. Sostiene, también, que forma parte de la conspiración para destituirlo del cargo. El alcalde de Cuernavaca ha defendido su cargo como gato boca arriba. La SCJN le otorgó la suspensión provisional que lo mantiene en el cargo hasta que haya una resolución definitiva.

Los Yáñez, del PSD, repiten a quien quiera escucharlos que le pagaron al, ahora, alcalde siete millones de pesos para que aceptara la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca. Cuauhtémoc lo niega, amenaza con demandar, y se queja de que el par de hermanitos Yáñez lo único que quieren es saquear el municipio.

Peor: Blanco está convencido de que Graco y su hijastro lo ven como un peligro para las ambiciones de Rodrigo Gayosso de suceder al padrastro en el Palacio de Gobierno. “Por eso me quieren sacar”, dice.

“El hijo de Graco quiere ser gobernador. Me senté con él hace tres meses. Me dijo que le estorbaba, yo no quiero ser gobernador, yo solamente estoy haciendo mi trabajo como alcalde, pero como hacen la medición de encuestas, ahí es donde dice que yo le estorbo”, dijo el carismático exjugador.

Escuché en el noticiero de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, una entrevista con Cuauhtémoc Blanco, quien ya regresó a su oficina de alcalde después del ayuno.

El famoso periodista le adelantó al alcalde que no van a parar de hostigarlo hasta que deje la alcaldía.

“Lo sé. Estoy esperando otra sorpresa. A ver qué inventan el año próximo, yo siempre me voy a seguir defendiendo…

“Ha sido duro. Pero mira, lo más importante ha sido el apoyo de la gente, me está dando la razón. Se dan cuenta de lo que me hacen, tanto los diputados como el señor gobernador y su hijo”.

El Cuau contó que cuando se reunió con Gayosso (otro apellido de funeraria) el hijastro del gobernador le hizo notar: “Acuérdate que yo tengo el poder”.

No le importa. El otrora seleccionado nacional confía en que sus abogados sacarán el buey de la barranca.

Y dijo más:

“Dios quiera y ya me dejen trabajar, por el bien de los ciudadanos… Soy una persona de abajo. No sé nada de política, pero sé cómo ayudar a la gente. Ir a las colonias y ver sus necesidades. Al final de cuentas, terminas aprendiendo”.

Eso que ni qué.”

redes sociales

Ahora fue Eduardo Bordonave. Resulta que el bobo dirigente del PSD incurrió en el mismo delito del que acusa al alcalde Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué dirán (y harán) ahora los que atacan al presidente municipal? ¿Medirán con la misma vara al regidor?

Comentarios para una columna sonriente: eolopacheco@elregional.com.mx

Twitter: @eolopacheco www.facebook.com/Eolopachecomx