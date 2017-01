La Encrucijada - ¿Honestidad?

Opinión

| Luis Alberto Machuca Nava

2017-01-25

Ser honesto es no tirarse un clavado dentro del área chica para que te marquen un penalti, también ser honesto es cometer un error y reconocerlo; ser honesto es no tratar de sobornar al policía y no dar dinero para evitar hacer una larga fila o para acelerar un trámite; ser honesto es no comprar seguidores y entre, la más importante: ser honesto es no robar a nadie y no mentir.

Me sorprende mucho que siendo éste uno de los principales valores dentro del género humano hoy sea el que más escasea en diferentes escenarios, llámese deporte, cultura, justicia, farándula y muchos más, pero en donde de plano ya parece no existir y más aún, parece ser un requisito previo el no ser honesto, es en la carrera más desprestigiada de estos tiempos, sí, efectivamente, la política.

Ahí donde deben de analizarse los proyectos que le den rumbo a un país, a un estado o a un municipio es en donde el deshonesto encuentra ese mar de oportunidades para hacer de todo, menos trabajar por el bien de los ciudadanos; los propios políticos que deben luchar por las causas ciudadanas y tomar con valentía y arrojo las mejores decisiones en beneficio de un pueblo, esos primero deben pisotear, engañar y hasta desaparecer a sus contrincantes al interior de su propio partido, entonces sí después de esto “ayudarán a la gente” ¿imagínese usted? si primero con actos deshonestos hacen a un lado a sus “rivales políticos” y después con esa deshonestidad que les caracteriza entonces transformarán los destinos de sus gobernados, pues como se dice coloquialmente “por eso estamos como estamos.”

Hablar de honestidad es hablar de lo que precisamente necesita la política en nuestro país; hablar de honestidad es dejar de mentir y simular; hablar de honestidad es dejar de fingir una falta en el campo de juego y también lo es reconocer nuestros errores. La honestidad resulta urgente en estos tiempos de terror y de incertidumbre, necesitamos artistas, deportistas, jueces, policías, ciudadanía, pero sobre todo políticos honestos.

El fin de siglo nos dejó una lección que no hemos aprendido, los políticos no cambian, pero las sociedades sí, ahí donde escasea la honestidad sembremos con firmeza y sin miedo la semilla que nos permita dejar a nuestras próximas generaciones un mejor lugar donde vivir, después de todo y honestamente siempre podemos cambiar de rumbo.

