Redacción | Tecolote Dopado*

2017-01-25

Cuando la rama cruje

No tendría ninguna oportunidad de escribir este texto si mi mente y mi fuerza estuvieran absortas en la más elemental tarea de sobrevivir. El ser humano, como cualquier animal, responde en primera instancia a sus instintos básicos.

Así como una persona tiene que solucionar sus necesidades más primarias, como la de tener algo que comer, algo con que cubrir su desnudez y un lugar seguro donde refugiarse, lo mismo sucede con las sociedades, pues éstas no son más que la suma de quienes las conforman. Por tanto, es el promedio de sus habitantes el que define la evolución de la comunidad.

Ahora bien, en esta escala, ¿dónde está México? Si la experiencia de la mayoría es la que define al grupo social, no cabe duda de que nuestro país, a pesar de sus 200 años de vida independiente, aún se encuentra solucionando necesidades básicas, es decir, la lucha por la comida, la ropa y la casa es lo que mantiene ocupados diariamente al menos al 50% de los mexicanos.

Si consideramos que la satisfacción del hambre es lo que permite al individuo dar el siguiente paso para ocuparse de la nutrición de su mente mediante la educación y el conocimiento y, ya por último, una vez atendido el ámbito intelectual, orientarse hacia una comprensión más profunda de la existencia que aquella que se obtiene a través de simplemente aplicar la lógica y la razón para transitar por la vida, podemos concluir con pesar que los mexicanos seguimos atrapados en la fase más elemental del proceso, lo cual explica muchas de nuestras deficiencias como nación.

No podemos culpar abiertamente a un joven hambriento, sin educación ni una moral sólida, de dejarse reclutar por alguien que aparenta haber resuelto dichos problemas y le ofrece soluciones efectivas a cambio de un trabajo como secuestrador, sicario, extorsionador o simplemente el de alguien que se dedica a intimidar a otros, como lo hacen los grupos criminales en muchas ciudades, pueblos y hasta rancherías de nuestro México.

No podemos censurar sin reflexionar a quienes de esos grupos marginados, para ganarse una playera o una torta, ceden la credencial del INE para vender su voto. Resolver lo de hoy es lo de ellos, mientras que los que ya tenemos arreglado el asunto de la comida y el pago de la renta del mes, y de la luz y el teléfono y la escuela de los chavos, nos escandalizamos con un simplista criterio versallesco por tanto cabrón delincuente que nos trae jodidos como país.

Por supuesto que la clave evolutiva no recae directamente en el individuo. Para que una persona haga conciencia de su potencial intelectual y humanista, primero tiene que haber comido y después haber recibido educación de calidad, lo cual es un privilegio, no sólo en México sino en el mundo entero. Si consideramos que el nuestro es un país que bien puede representar el promedio de la evolución humana, entonces tendremos que aceptar que la mitad viva de la especie o un poco más, se mantiene ocupada sólo de su hambre diariamente, sin ninguna oportunidad de evolucionar a corto plazo. Esa mitad está condenada, al menos en esta generación, a terminar su existencia en el mismo paisaje de deterioro, suciedad y salvajismo que la vio nacer.

Desde luego, una nación poco evolucionada es el resultado directo de administraciones de pésima calidad. Si el gobierno omite ejercer estrategias directas contra el nus objetivos, me digo y descubri a su leyPor eso estamos retornando a las cavernas, empezando por su ley selvalvajismo potencialúcleo del problema, se convierte en un poder perverso, y si no solamente no soluciona sino que, además, defrauda los recursos de sus gobernados, se convierte en un poder maldito. El nuestro lo es, sin duda. Por eso en México y en cuatro quintas partes del mundo, el poder ha renunciado a la evolución y nos retrae, sin la fuerza y la agilidad de los animales, de nuevo hacia la ley de las cavernas.

