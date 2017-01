Local

Yesenia Daniel |

2017-01-24

-“No se ha invertido ni un quinto en seguridad pública”: elementos inconformes

Puente de Ixtla, Mor.- Por más de tres horas, alrededor de 35 policías y una viuda de un elemento de Seguridad Pública tomaron las instalaciones del Palacio Municipal en demanda de que la alcaldesa Dulce María Medina Quintanilla cumpla con el pago de aguinaldo y otras prestaciones que debió haber cubierto los primeros días del mes.

De hecho, los policías que se manifestaron ayer, y quienes pidieron reservar su identidad por temor a represalias,; detallaron que las promesas incumplidas de la presidenta municipal tienen un año, pues recordaron que recién había tomado el cargo les aseguró que se les proporcionaría uniformes nuevos y el equipo que requieren para hacer frente a la delincuencia, como chalecos blindados, no obstante, a la fecha “no ha cumplido nada”.

“Lo que estamos peleando es que nos llevan prometiendo desde hace un tiempo, desde hace un año uniformes y todo el equipo que requerimos, es más en seguridad pública no ha invertido ni un quinto y si se da cuenta estamos en un municipio en donde está fuerte (la inseguridad) y necesitamos el equipo para poder trabajar mejor y darle un bienestar mejor a la ciudadanía”, comentó uno de los policías.

Incluso resaltó que entre compañeros policías se han donado uniformes usados a los compañeros nuevos y que la última vez que recibieron uniformes fue hace dos años pero de parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de gobierno del estado, no del municipio.

“Hay unos compañeros que no llevan ni botas, llevan zapato choclo o zapato de ese que no es bota, y necesitamos de ese (botas) para trabajar mejor”.

Resaltaron que tampoco se le pone combustible a las patrullas, por lo que “se quedan paradas” en la base, y en ocasiones los elementos policiacos ponen de su bolsillo para terminar o hacer parte de sus actividades de vigilancia.

La viuda

Jessica Tolentino Benítez es viuda de un elemento de la policía de Mando Único adscrito a este municipio, que fue acribillado el pasado 14 de diciembre en la carretera Puente de Ixtla-Iguala; luego de que murió, la viuda asegura que no ha recibido “ni un peso del ayuntamiento”.

Desde finales de diciembre ha visitado constantemente a diferentes funcionarios públicos en busca del pago de la segunda quincena de diciembre y la segunda parte del aguinaldo, sin éxito.

“Estoy aquí porque los del ayuntamiento no me han querido pagar la segunda quincena y la parte proporcional del aguinaldo, me están dando muchas largas, me dicen que venga mañana, de hecho me dijeron desde hace quince días que viniera pero nunca llega el tesorero; espero dos, tres horas y nunca llega, dicen que no les liberan el cheque, dicen que el tesorero tiene muchas cosas qué hacer y bueno, entonces ¿mis hijas y yo no comemos?, o ¿somos menos importantes porque no nos conocen?”.

Relató que luego de que su esposo fue asesinado, fueron sus compañeros quienes le rindieron un homenaje y organizaron una colecta para ayudarla con los gastos funerarios, incluso las actas de defunción del elemento fueron cobradas por el ayuntamiento.

“Lo único que me reembolsaron son 500 pesos pero yo he gastado más (…) yo le diría a la presidenta que se ponga las pilas porque para eso está”, concluyó la viuda del policía que apenas se había incorporado a las filas de la corporación hace un año.