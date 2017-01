Local

-Así como a habitantes de Chamilpa, informó la administradora Ma. Teresa Ordoñez

-De seis pesos, en un recorrido del COBAEM de Domingo Díez a la UAEM









Concesionarios de la empresa “Aliados de Morelos” aplicarán una tarifa preferencial en sus unidades del transporte a estudiantes y habitantes del poblado de Chamilpa.

Lo anterior, lo anunció María Teresa Ordoñez Rayón, administradora de la empresa, tras referir que la tarifa será de seis pesos, en un recorrido del Colegio de Bachilleres (COBAEM) de Domingo Díez, hacia la Universidad Autónoma del Estado del Morelos.

“No pedimos la credencial, ni tres personas por unidad, no pedimos que se identifiquen, respetamos el descuento a adultos mayores y ahí sí pedimos una credencial, pero no somos de los que sólo tres adultos mayores y ya no subimos más, hacemos el descuento del 50 por ciento a adultos mayores y a estudiantes el descuento de 6 pesos”, dijo.

Explicó que: “los socios acordaron apoyar la economía de los morelenses, darán una tarifa preferencial de seis pesos a los estudiantes, personas de la tercera edad y vecinos de Chamilpa y de ocho pesos en la zona conurbada, es decir, de Acapantzingo a la Universidad”

Además advirtió que choferes que no apliquen el descuento, serán sancionados por no cumplir “para esto colocaremos calcomanías, con los números, donde los usuarios pueden presentar sus quejas”.

Por último, dio a conocer el itinerario que es de la colonia Acapantzingo hacia la UAEM, pasando por el mercado “Adolfo López Mateos”, avenida Domingo Díez, Chamilpa, hasta llegar a la colonia Nueva Jerusalén.