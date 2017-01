Opinión

Observador político - La venganza de Gayosso Vs alcaldes de Morelos

Gerardo Suarez |

2017-01-24

Desde su llegada a tierras zapatistas a inicios del año pasado Francisco Velázquez Adán, jamás cumpliócon los requisitos para el cargo de director general del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), sin embargo tener de padrinos a un diputado local así como al dirigente del PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda, ha sido suficiente para mantenerse en el puesto sin importar violar sistemáticamente la Ley.

PRIMER DESPIDO.- Francisco Velázquez, ex regidor en Guerrero durante el periodo 2012-2015, jamás contó con la antigüedad mínima de cinco años como marca la ley orgánica y tampoco tiene título profesional, requisitos indispensables que dejaron pasar sus “padrinos” a quienes poco les importaron las observaciones hechas en tiempo y forma porque lo que verdaderamente importaba fue el convertirlo en su “oreja” y en sus ojos –y lo lograron- dentro del Idefomm.

Razón por la cual, poco les importó que los dueños y patrones del director, en este caso los integrantes de la Junta de Gobierno del Idefomm, hayan tomado la decisión en diciembre pasado de destituirlo del cargo por una simple razón: “haberle perdido la confianza” y por “supuestos malos manejos financieros así como por la falta de transparencia”, ya que sin importar que fueron la mayoría de los ediles -28 de 33- quienes tomaron esta valiente e importante decisión de pedirle la renuncia a Francisco Velázquez Adán, ya que hasta la fecha lo siguenmanteniendo en el cargo.

LA VENGANZA.- El conflicto al interior del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos ha ido escalando a pasos agigantados y por ello, se ha iniciado una venganza que impulsó Rodrigo Gayosso Cepeda, líder perredista e hijastro del gobernador Graco Luis Ramírez, la cual tiene por objeto auditar posibles desvíos de recursos del ramo 33 contra los alcaldes que se han revelado a sus acciones y determinaciones entre los que destaca el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, así como los jefes municipales de: Xochitepec, Miacatlán, Ocuituco, Jojutla, Zacatepec, Cuernavaca, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Mazatepec, Tlalnepantla, Yecapixtla, Tlaquiltenango y Temoac.

El tema de fondo, se debe a que estos alcaldes fueron los que metieron la controversia contra el rescate financiero porque les quitan el dos por ciento del dinero a los Ayuntamientos, pero también existe otro punto que tiene molesto al aspirante a gobernador por el sol azteca, y no es otra cosa que el no haber dejado pasar la reforma en sus municipios donde amplían el periodo a 20 años en favor de los magistrados. El tema no es menor. Muchos alcaldes están siendo amenazados, y otros los han obligado incluso, a pasarse al partido en decadencia como lo es el PRD en Morelos.

¿Pero por qué la molestia de la controversia que presentaron los alcaldes por el 2 por ciento a los Ayuntamientos? Pareciera un tema sencillo, empero, el tema tiene mucho de fondo, y es que de ser favorable para los jefes municipales obligaría al gobierno de Graco Luis Ramírez a ejecutar el presupuesto del año anterior y con esta acción jurídica, se vendría abajo los grandes negocios del sexenio y del cual se relame los bigotes Jorge Messeguer Guillén, secretario de Movilidad y Transportes, porque estaría en riesgo el famosísimo Morebús por una simple razón, este proyecto y otros están contemplados y aprobados en el presupuesto del 2017.

Sin embargo, hasta el momento no lo pueden ejercer derivado precisamente de las controversias que presentaron los testarudos ediles.

La guerra está declarada: los presidentes municipales de Cuernavaca, Mazatepec, Miacatlán, Tlayacapan, Tetela del Volcán, Ocuituco y muchos más, han decidido firmemente en aguantar la andada de ataques de que serán objeto en las siguientes semanas y meses –y conforme avanza el proceso electoral- no quitarán el dedo del renglón.

NUEVO DESPIDO DEL DIRECTOR DEL IDEFOMM.- Ante tanta desfachatez de Francisco Velázquez Adán, a quien de traidor no lo bajan los alcaldes, será otra vez el tema principal durante la sesión de este jueves 26 de enero, fecha contemplada por los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, para volverle a solicitar respetuosamente, que presente de una vez por toda la renuncia que le pidieron en diciembre pasado los 28 alcaldes de los diferentes partidos políticos. El aún director del Idefomm logró la protección de Rodrigo Gayosso Cepeda y de Matías Quiroz Medina, secretario general del gobierno perredista y por ello sigue cobrando sus 70 mil pesos mensuales, más sus vales de gasolina, viáticos, viajes y más que sobrepasan los 100 mil pesos; aunado a que permite sigan cobrando aviadores en detrimento de la deteriorada institución.

Detrás del aún director del Idefomm están Gayosso y Matías Quiroz, por ello las amenazas de auditorías especialesy presiones de todo tipo, incluso económicas, algunos por eso, han decidido integrarse a su partido para no ser objeto de campañas de persecución y señalamientos de actos de corrupción como los que llevan a cabo contra quienes se resisten a sus decisiones y acciones autoritarias durante el gobierno de la nueva ambición.

Lo único real es que el Morebús está en riesgo por la controversia constitucional presentada por los alcaldes contra el dos por ciento que pretenden quitarles, acción que se está desarrollando desde el Idefomm que sirve a intereses externos por lo que se mantiene con alfileres, sin importarle hacer caso omiso a las recomendaciones y exigencias de sus patrones.

