Opinión - Partidos políticos, dispendio millonario en pago de nóminas

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-01-24

No es noticia, el que los partidos políticos son organizaciones a los que los gobiernos alimentan con cantidades millonarias de recursos del erario público en tiempos electorales y no electorales. Las llamadas prerrogativas las reparten los gobiernos federal y de los estados de acuerdo a la fuerza electoral que tiene cada formación, aparte, en negociaciones que tienen las dirigencias a nivel nacional ya en Los Pinos o en Gobernación siendo éstas a discreción y con el fin de obtener de tales cúpulas partidistas la incondicionalidad, el colaboracionismo y la sumisión con los gobiernos en turno.

Las prerrogativas son el “maiceo”, la retribución, la compra de voluntades para sacar adelante los proyectos que los gobernantes instrumentan en sus planes de gobierno. En una palabra los partidos que conforman la llamada partidocracia son instrumentos al servicio de los gobiernos en turno.

Con los miles de millones que dirigentes partidista reciben, siendo estos los primeros en beneficiarse adjudicándose jugosos sueldos y gastos “de operación política”, distribuyendo los demás recursos entre ejércitos de empleados incluidos en nóminas: asesores, consejeros, secretarias, auxiliares, choferes, y aviadores entre los que no faltan familiares y amantes que simulan hacer política, todo al servicio de los líderes, que mangonean el negocio.

Las informaciones que medios sacan a la luz relativas a los privilegios de la clase gobernante de alto nivel concretado en abultados sueldos, bonos, compensaciones, seguros de salud, vales de combustibles, aguinaldos, pensiones, contempladas en presupuestos para dependencias de gobierno, Instituciones, Órganos Colegidos: INE, INAI, INEE, IFETEL, COFECE y CNDH; poderes, como el legislativo, el Judicial: SCJN, TEPJF, Judicatura, la Presidencia de la República; de tales informaciones acerca de bolsas millonarias que se reparten en las alturas del poder no escapan las burocracias de los partidos políticos convertidos en reductos de grupo anhelantes de poder, en plataformas de políticos oportunistas, acomodaticios, de ambiciosos que ven a la política como forma de vivir holgadamente a costa del erario público y dentro de los cuales abunda la corrupción.

A propósito de los millones de pesos que manejan los partidos, en los que el derroche y el despilfarro son cosa regular, un reportaje publicado en la Jornada a cargo de la periodista Alma E. Muñoz (Lunes 16 de enero) ilustra al respecto: “Los partidos políticos en México destinan cantidades millonarias para el pago de sus nóminas con salarios que asignan de manera discrecional. El costo más elevado lo tiene el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que de 2012 a 2016 gastó cerca de 813 millones de pesos en salarios brutos para un promedio de 745 empleados por año”. Sigue Acción Nacional (PAN) que desde 2011 a 2015 destinó 515 millones 284 mil 802 pesos por año para sueldos netos y prestaciones de un promedio de 281 empleados de confianza. El PRI por su parte, informó que la nómina del CEN ascendió a 168 millones 745 mil 108 pesos en los últimos 5 años para un promedio de 898 empleados al año”. La suma total es de, mil 496 millones.

Saltándonos los datos de los partidos menores, la nota informativa acerca de MORENA dice que: el dirigente nacional gana 50 mil pesos netos, “mientras que los secretarios de Organización, de Finanzas y de Comunicación ganan 30 mil pesos”. Sin aportar datos del resto de los integrantes del Comité Nacional, “la suma de estos salarios asciende al año a un millón 680 mil pesos. “Los 109 trabajadores por honorarios y personal de apoyo de distintas secretarías del partido la suma de sueldos netos es de un millón 419 mil pesos en 2016. Morena fue el único partido que desglosó su nómina incluso con nombres de sus empleados y dirigentes”, termina la nota.

No siendo usual que los partidos rindan cuentas de los dineros que manejan pues la opacidad es la norma, el partido de la Regeneración Nacional (Morena) debe transparentar sus recursos a la militancia y opinión pública. En Morelos, las bases del partido, los simpatizantes y ciudadanía esperan que la dirigencia de MORENA rinda cuentas de los recursos que manejan. Cuánto ganan el presidente Miguel Lucia y demás miembros del comité estatal, así como quienes son enlaces de la organización; cuantos son y cuanto ganan empleados, auxiliares, secretarias, choferes, Etc. El Comité Ejecutivo Nacional. , ha hecho públicos sueldos y sumas de gastos, ya no hay pretexto para más dilación.

Chay_cano@hotmail.com