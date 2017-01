Cultura

Redacción | Alejandro Cruz Solano

2017-01-24

Conocí a muchos jóvenes en una prepa y trabajé con ellos más de siete años, sigo teniendo contacto con ellos, algunos me escriben desde la cárcel, otros en las redes sociales y muchos más los sigo frecuentando. Supe de los once o dieciocho pesos que les pagaban por hora en las largas jornadas laborales de las cadenas alimenticias o de videojuegos. También de su relación con el crimen organizado, el narcomenudeo y hasta de sus vínculos con robos y otros quehaceres.

Los jóvenes, esa porción delicada de la humanidad está abandonada a su suerte, son bajo la mirada de los adultos, desechables, así me lo narraron muchos de ellos, así me lo siguen contado aún. Uno de los factores psicológicos que he visto en ellos es la vida acelerada que llevan; consumo de marihuana en la mayoría, otras drogas en pocos, sexo desde los trece años, alcoholismo, tabaquismo excesivo, acceso a videos o películas extremas de sexo snop o escandalosos como serbian films por decir de algunos.

Toda esa energía caótica es depositada en la necesidad de trascendencia; la violencia, la necesidad de ser reconocido, los juegos extremos tienen un significado: ser alguien. En casa poco son escuchados, la dinámica familiar ha dejado de jugar un papel de importancia para ellos, día con día son expulsados de casa y los padres no saben en qué están metidos.

El suceso que acaba de suceder en Monterrey donde un adolescente disparó contra compañeros suyos y la profesora ha levantado la alarma en lo que está pasando con nuestros jóvenes; yo he vivido de cerca el papel que están jugando en sus familias y efectivamente la familia está desfasada de la dinámica de los adolescentes, para estos últimos las figuras de los padres son decadentes, están fuera de la moda según su lenguaje o son anticuados.

Algunas aproximaciones para tener una lectura psicológica de los adolescentes es que estos atraviesan por una especie de duelo, los cambios físicos y psicológicos los hacen atravesar por una necesaria transición donde empiezan a sentirse ajenos a sí mismos, entonces escapan. Ese escape es una transición marcadamente llena de caos, ansiedad, inseguridad, incertidumbre, entre otras cosas; de allí la importancia del manejo de límites, es decir, como padres es necesario fomentar lo que llamo gestión emocional. Ernesto (omito el verdadero nombre por respeto) es el mayor de dos hijos, fue expulsado de tres escuelas en secundaria por su falta de respeto a la autoridad, los padres son separados, el padre por sentimiento de culpa le empezó a regalar cosas muy caras, ropa, teléfonos, computadora, viajes; yo notaba que él no le daba importancia, tenía una sobreprotección y poco afecto de los padres, lo mandaron a terapia y acostumbró a conocer el trabajo meticuloso de los terapeutas al grado de manipular sus sesiones, empezó a beber, a fumar marihuana y a tener actividad sexual a sus catorce años. Tenía bastantes problemas con sus profesores, hasta que un día el papá me platicó del caso y me senté con los dos. Era necesario escucharlo, el papá quería que estudiara en la UVM, el muchacho en el CETEC de Tejalpa; el papá le recomendó trabajar en su empresa, el chico quería ir a aprender mecánica; El chico pasaba más de diez horas en videojuegos y dormía muy tarde, comía en el día unas papas fritas y una coca. Este caso reveló lo infortunado que somos cuando no escuchamos, le pedía al padre que accediera a sus deseos de estudiar en el CETEC y trabajar a cambio de que el chico recortara las horas de videojuegos, cancelarle los privilegios en las cosas y funciono! Es decir, pactamos un acuerdo con reglas y límites y si no se cumplían pasaría a la fase de sanciones fuertes.

Este ejemplo demuestra que no escuchamos, que sobreprotegemos, que no ponemos límites y que no negociamos. Cuando esto no sucede la figura de la autoridad desaparece y entonces queda un vacío, ¿quién llena ese vació? Los medios, los videojuegos, los amigos que están igual de desorientados que este muchacho, la pornografía, los videos y grupos, etc.

La importancia de la figura de autoridad no de autoritarismo es la señal de que los límites pueden llegar a funcionar en jóvenes, la sociedad actual está muy hedonista, muy relajada, por eso muchos adolescentes cuando se enfrentan al mundo lo ven como algo normal.

Es fundamental que dejemos de ver a los adolescentes y jóvenes como algo desechable, muchos de ellos necesitan ser escuchados. El caso más reciente es de un ex alumno actualmente preso por robo con lujo de violencia, recuerdo muy bien que me platicaba sus problemas y años después me entero que se encuentra recluido en prisión; lo recuerdo muy bien porque yo sentía esa necesidad de que lo escucharan, desgraciadamente terminó su vida en esas circunstancias, ahora como un joven desechado de una sociedad “normal” que lo ha catalogado ahora como delincuente.