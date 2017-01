Local

Gerardo Suarez |

2017-01-23

-Tanto a nivel federal como estatal si los diputados deciden hacer las modificaciones: Jessica

-Gobiernos deben ahorrar en otras áreas, como en gasto corriente, y evitar seguir dañando a la sociedad, dijo

Los aumentos que se dieron en la gasolina a nivel federal y el pasaje en Morelos pueden revertirse si los diputados del Congreso de la Unión y del Estado deciden hacer las modificaciones que sean necesarias para evitar seguir afectando en su paupérrima y deteriorada economía a la población, afirmó Jessica Ortega de la Cruz, presidenta de Movimiento Ciudadano (MC), quien calificó como un golpe a las familias más vulnerables con estos aumentos en estos impuestos.

Los gobiernos federal y estatal, deben, dijo la líder del partido Movimiento Ciudadano, hacer ahorros en otras áreas como en gasto corriente y evitar seguir dañando a la sociedad en general que ya no sabe con tantos aumentos que se están dando en casi todos los impuestos, precisamente porque subieron tanto la gasolina como el transporte, razón suficiente para que los representantes populares pongan orden y eviten estas afectaciones que son a las masas y que no son las soluciones a la problemática que viven los gobiernos que deben de implementar otras políticas y no éstas recaudatorias.

Se profundizará desigualdad

Jessica Ortega de la Cruz, adelantó que por ser desproporcionado el aumento a la gasolina y al transporte en Morelos, sólo profundizará la desigualdad social, debido al efecto inflacionario, por lo que se pronunció en contra del impuesto al IEPS por ser un incremento severo y atentatorio contra los intereses ciudadanos.

Recordó de igual manera, que las ofertas hechas por el Ejecutivo Federal con las reformas energéticas fue en el sentido de mejorar la economía familiar y por tanto de que ya no habría más aumentos, sino por el contrario, se estarían reduciendo los costos de la luz, el gas, etc. y hasta el momento ha sido todo lo opuesto, razón por la cual la molestia ha sido generalizado entre la población que demanda cumplimiento a los acuerdos y compromisos contraídos ante estos resultados inesperados impulsados por un gobierno ineficiente.

La líder del Partido Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega de la Cruz, criticó que a pesar de las promesas del gobierno federal aún existe la amenaza de nuevos gasolinazos para el mes de febrero y eso sería el acabose, por lo tanto, lo prudente es que los diputados desde el Congreso de la Unión, puedan revisar y rectificar estos aumentos a la gasolina porque lo único que se ha demostrado es que ni la reforma energética y menos la liberalización de precios contribuyeron a mejorar la economía del país ni de la gente.

Recordó que sus diputados federales votaron en contra y por ello en su momento, desde San Lázaro se presentaron los argumentos que a final de cuentas negó escuchar el Ejecutivo federal y hoy son los ciudadanos quienes tienen que pagar las consecuencias de malas decisiones de gobierno insensibles y faltos de capacidad y experiencias para tomar decisiones sin que afecten la economía de los mexicanos y más cuando el salario mínimo es de 80 pesos diarios.

La representante del partido naranja en Morelos, reprobó que en el estado haya aumentado el precio del pasaje, porque la gasolina aunque subió no fue al precio que se dio en el transporte y por tanto, también se debe de revisar jurídica y políticamente para no seguir afectando a la sociedad. “Y no será saliendo a las calles a manifestarse –como lo hizo el sol azteca que aprobó la reforma-, sino que será desde el Congreso de la Unión, donde podrán rectificar porque en su momento tuvieron la oportunidad los legisladores del PRI, PAN y PRD de votar a favor de los mexicanos y no ahora, que tratan de revertir este daño mayúsculo con marchas que incluso no tuvieron impacto, ya que no los respaldó casi nadie de la sociedad en su marcha que realizaron.

Al final, dijo que el aumento del transporte en Morelos sí se puede echar abajo, ya que sólo es un tema de sensibilidad y solidaridad; “se debe analizar el tema ya que no hay comparación con el aumento del salario mínimo; se tiene que escuchar a la sociedad porque no será con acciones autoritarias como se podrán resolver los problemas que nos aquejan”, sentenció.