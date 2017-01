En la red - La era de la incertidumbre

Opinión

| Roberto Díaz Guerrero

2017-01-23

No recuerdo un inicio de año tan convulso, tan intenso, tan incierto como este enero de 2017.

En 3 semanas de lo que va de este año, México cambió de rumbo, el mundo también tomó otra ruta. Quizá es muy pronto para asimilarlo, pero revisemos sólo algunos síntomas.

En nuestro país, caducó una forma de gobierno que funcionó más de 100 años, la figura presidencial dejó de ser el referente de autoridad política y moral, hoy sólo 2 de cada 10 mexicanos apoya y confía en el presidente.

Con la capitulación del presidencialismo, ha comenzado también el derrumbe del sistema político, el de los partidos opacos, líderes impunes y millonarios, el de 500 diputados y 128 senadores. La injustificable figura de los plurinominales vive sus últimos días.

El gasolinazo, fue el detonador de un estado de cansancio e indignación social, que llevó a una movilización nacional sin precedentes, las manifestaciones, pacíficas y violentas pusieron pronto y de una vez contra las cuerdas a un régimen que se tropezó con sus propios pasos, las reformas estructurales, el gran legado de Enrique Peña Nieto terminó siendo, al menos en esta coyuntura, la gran equivocación.

El complemento de consecuencias y circunstancias adversas es también único.

Consecuencias son, los casos de corrupción escandalosa de gobernadores, funcionarios, legisladores, que al amparo de una feria nacional de impunidad, endeudaron y robaron sin control y sin pudor. Entendieron que lo mismo pasaba si desaparecían 10 o 100 millones y en plena crisis económica comenzamos a enterarnos de desfalcos de miles de millones.

Circunstancias son que el precio del petróleo en el mundo se esté recuperando y con ello suban las gasolinas. Lo es también que Donald Trump haya llegado a la Presidencia de Estados Unidos, y ello signifique una desventaja grave para el país, comenzando por el encarecimiento del dólar y todo lo eso afecta en nuestra débil economía, comenzando porque importamos gasolina en dólares.

Consecuencias + circunstancias = a crisis perfecta.

La era de la incertidumbre.

Ya éramos muchos y parió la abuela, reza el refrán popular para explicar el complejo momento.

Donald Trump ya tomó el timón, ya dijo en su particular estilo que su gobierno tomará todas sus decisiones a partir del beneficio de los estadounidenses y nadie más, es decir, nosotros nos vamos a defender con todo y de todos, así que ustedes defiéndanse como puedan y con lo que tengan.

El mensaje fue para todos, pero es obvio que si el vecino decide levantar su barda de colindancia, poner su propia seguridad, etc., el principal y más afectado es el vecino de al lado, somos los más perjudicados.

El TLC vive sus últimos días, la política de presión a empresas norteamericanas que invierten en México va a continuar, el hostigamiento a inmigrantes sucederá, el intento de ponerle impuestos a las remesas es viable, levantar un muro en la frontera es una obsesión.

Este fin de semana, miles de mujeres tomaron las calles en Estados Unidos y en distintas partes del mundo, el rechazo al presidente 45 es grande e inédito.

Trump ganó las elecciones, pero no se ganó a la gente, es el gobernante en turno, pero aún hay muchas dudas, sobre su capacidad de gobernar y tal como lo planteó John F. Kennedy “se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra”

El anaranjado mandatario comenzó mal, y tendrá prisa por demostrar que cumplirá las promesas que lo llevaron a ganar y que tiene razón, esas son muy malas noticias para nuestro país.

Hoy más que nunca, se necesita de un gobierno moralmente fuerte, socialmente respaldado, políticamente hábil, mediáticamente creíble. Su último gran anuncio fue la muerte de la gallina de los huevos de oro, ustedes dirán cómo andamos.

La daga de Monterrey

No puedo definir de otra manera lo acontecido en el colegio particular de la ciudad de Monterrey esta semana.

La noticia nos sacudió, nos confirmó que sí es posible que un hijo, un niño, una maestra, puedan encontrar la muerte en un salón de clases. No hay diferencia entre una escuela pública enterrada en la colonia más violenta o el colegio particular en la zona residencial, el problema no es sólo el lugar en el mapa de violencia, el problema, es que el veneno ya corre por las venas de nuestros chavos, de eso nos enteramos, por eso entró como una daga.

Podemos dejarle el paquete al gobierno, a la SEP, a la policía, podemos seguir dejando abandonado el paquete en todos lados, pero el asunto requiere, tanta fuerza de acción y de autocrítica personal, como el enojo y las marchas por los gasolinazos

Necesitamos recuperar lo mejor de lo que somos, para convencernos que sí podemos a pesar del gobierno y todos nuestros pretextos. Son tiempos de dos caminos, el de la protesta de café y redes sociales, o el de trabajo disciplinado, constante y ordenado.

Es cierto, la crisis no tiene madre, pero es la crisis la madre de las mejores oportunidades, ¿tú de qué lado vas a estar?

Buen inicio de semana.

