Águila o Sol - ¿Qué hubieran hecho ustedes?

Opinión

| Lic. Carlos De La Rosa Segura

2017-01-23

Sabidos estamos que los discursos políticos siempre vienen plagados de demagogia pura, el poder distinguir entre la verdad y la mentira, en ocasiones depende de, la popularidad de quien lo emite, la credibilidad que se tenga en este, y antaño era la vehemencia el grito estridente y hasta el llanto involucrado en el mismo discurso, el que lo hacía creíble, que y cuanto daríamos, porque una cuarta parte de esos discursos fueran una realidad, en los vaivenes del tiempo hemos criticado a cada político que asciende al Poder y sus falsas promesas, por angas o mangas llegan a ocupar la silla, y una vez hecho esto se olvidan de lo prometido, del discurso en campaña, ejemplo presente tenemos el de Peña Nieto, no subiría nada, GASOLINA, LUZ, etc., etc., no repetiré lo que ya sabemos se prometió y no se cumplió, y para remate, después de repartir culpas, cubrir su ineptitud, e ineficiencia de su Gabinete, remata con ¿QUÉ HUBIERAN HECHO USTEDES?, hagan el favor, Donald Trump, no es al igual que para millones, santo de mi devoción, su discurso en campaña tachado de, PROTECCIONISTA, MISÓGINO, RACISTA, ULTRANACIONALISTA, como lo califican algunos, anti MEXICO citado por otros, cobra relevancia, el 20 de enero pasado, cuando en su toma de posesión como Presidente de Estados Unidos, ahora de manera generalizada, retoma y recalca el mismo, ahora como acciones a tomar y seguir, en su discurso de asunción del Poder, aborda e incluye hasta temas de combate contra el terrorismo islámico, y cito: uniremos al mundo civilizado contra el terrorismo islámico, que será completamente erradicado de la faz de la Tierra. Pone los pelos de punta dijeran algunos., Acá declaramos la guerra al narco y ya vemos como estamos, en fin., Vamos al meollo del asunto, sin que se tome a defensa del Sr. Trump, y como un ejercicio de reflexión, les pido analicemos algunos aspectos del discurso en ciernes, y pensemos si un Político Mexicano (UTOPIA) ok, ofreciera sin demagogia y cumpliera parte de esto que pasaría?, me permito citar algunas líneas: Nosotros, los ciudadanos estadounidenses (Mexicano), estamos unidos en un gran esfuerzo nacional por reconstruir nuestro país y recuperar sus promesas a nuestro pueblo. Pero la ceremonia de hoy tiene un significado especial. Porque hoy no estamos solamente transfiriendo el poder de un gobierno a otro, de un partido a otro, sino que os estamos devolviendo el poder a vosotros, al pueblo estadounidense (Mexicano ). Durante mucho tiempo, un pequeño grupo de la capital de nuestro país ha cosechado los logros del gobierno, mientras que el pueblo ha cargado con los costes. Suena acaso como algo familiar?. Todo esto cambiará, en este momento y en este sitio, porque éste es vuestro momento. Lo que de verdad importa no es qué partido controla el gobierno, sino que el gobierno esté controlado por el pueblo. El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo volvió a gobernar esta nación. Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados. Ahora, el mundo os está escuchando . ¿Más familiar que esto? Durante muchas décadas hemos enriquecido industrias extranjeras a expensas de la industria nacional, Desde hoy, una nueva visión gobernará nuestro país. Desde este momento, lo primero será Estados Unidos.( México), y el discurso sigue así.

Y la pregunta obligada, no es esto lo que queremos, no es esto por lo venimos luchando, con todos lo asegunes que se quieran, gusten y manden, tenga el Sr Trump, ACASO NO QUISIÉRAMOS QUE ALGÚN DÍA EN MÉXICO UN POLÍTICO, SIN DEMAGOGIA Y FALSAS PROMESAS, NOS PUDIERA CUMPLIR AUNQUE SEA UN POCO DE ESTO.¿QUE EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS OFREZCA A SU NACIÓN, “ignoro si lo cumplirá” DEFENDER A LOS SUYOS Y LO SUYO?, ¿ES MALO ACASO?, Los Mexicanos tendremos que aprender a cuidar y defender lo nuestro, a ser menos dependientes , a forjar lo que por mucho somos capaces.

UNA NACIÓN LIBRE, FUERTE, PRÓSPERA E INDEPENDIENTE, TENEMOS CON QUÉ , HAY QUE BUSCAR Y ELEGIR BIEN CON QUIÉN.

AHORA BIEN, EN EL LUGAR DE TRUMP, ¿QUÉ HUBIERAN HECHO USTEDES?

Hasta la próxima.