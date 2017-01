Local

Guadalupe Flores

2017-01-21

El gobierno estatal otorga los financiamientos "sólo a sus allegados": Salgado Patiño









Las cúpulas empresariales acusaron al Gobierno del Estado de negarles -sin justificación- el acceder a los créditos del Fondo Morelos, además señalaron que los financiamientos son “sólo para sus allegados”.

En entrevista, José Salgado Patiño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) en Cuernavaca, dio a conocer que han solicitado al secretario de Economía, Juan Carlos Salgado Ponce, abrir una convocatoria para los pequeños empresarios; “pero no ha existido eco en la petición”.

“Buscamos un convenio desde hace dios meses, pero no nos dicen sí o no; nos han dejado en estado de indefensión; qué lamentable, el secretario quedó en buscar la manera para hacer el convenio, pero no nos han dicho nada”, lamentó.

Además comentó que son necesarios los créditos con tasa de interés “muy bajas y están ahí para apoyar al crecimiento de los empresarios, pero parece que sólo para algunos”.

Incrementan precios

En otro tema, comentó que han tenido que incrementar hasta en 15 por ciento los precios de los productos de la canasta básica, esto, ante el aumento de los combustibles.

Dijo que por el traslado de mercancías de diversos puntos de la República se han visto obligados a incrementar los precios de las legumbres, ropa, calzado, abarrotes y tortillas.

Por último, comentó que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió al menos cuatro requerimientos para que los comerciantes expliquen aumentos en los productos de la canasta básica.