Local

Guadalupe Flores |

2017-01-21

-De acuerdo a Jorge Michel, es necesario endeudar al estado para trabajar en su beneficio









Para el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, es necesario el endeudamiento del estado hasta por 20 años para que Morelos tenga infraestructura, agua potable y carreteras.

En conferencia de prensa, sin permitir más de tres preguntas de los reporteros, dijo que hablan sin fundamentos quienes critican al Poder Ejecutivo por solicitar un nuevo crédito por mil 500mdp.

“Es un cometario (críticas) sin fundamento, sería como decir que no necesitamos carreteras, que no necesitamos agua potable, que no necesitamos infraestructura y claro que sí las necesitamos”, expresó.

Además a pregunta expresa, qué pasaría si no se contratara el nuevo empréstito, Michel Luna, respondió: “se dejarían de hacer obras, es necesario que el estado tenga infraestructura”.

En el salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, el funcionario adelantó que al menos nueve instituciones bancarias se han registrado para participar en la convocatoria de licitación nacional.

Aseguró que el proceso de contratación del crédito millonario se efectúa de manera transparente y el resultado de la convocatoria se dará a conocer los primeros días del próximo mes de febrero.

Según el funcionario, de los mil 500 mdp, mil trece millones se utilizarán para reestructurar la deuda pública, mientras que el resto, es decir, 487 millones de pesos lo usarán para obras de infraestructura.