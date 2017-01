Local

Erick A. Juarez

2017-01-21

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz María Lara Chávez, se pronunció en contra de la reforma al Poder Judicial en donde extiende el periodo de 14 a 20 años la encomienda de los impartidores de justicia, al considerar que es un “exceso”, así como existe un apartado en donde el presidente del Judicial deberá de cumplir un periodo de cuatro años sin derecho a una reelección.

En entrevista, la impartidora de justicia informó que la reforma constitucional que se aprobó por parte de los 33 ayuntamientos del estado, mediante la afirmativa ficta, sólo genera que los magistrados del Poder Judicial rebasen el tiempo de los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que éstos cuentan con un periodo no mayor a los 15 años en su encomienda.

Inclusive, Lara Chávez reveló que hasta el momento conoce que dentro de la reforma aprobada el pasado 15 de diciembre del año pasado por parte del Congreso del Estado se encuentra un apartado en donde manifiesta que el titular del TSJ en turno tiene derecho a permanecer en la presidencia un periodo de cuatro años sin derecho a ser ratificado, así como elimina las intenciones de que los ex presidentes de nueva cuenta intenten contender a ocupar de nueva cuenta la titularidad.

“Hasta el momento no conozco el documento porque no se me ha sido facilitado, sin embargo, lo que se ha comentado es que en el caso de la evaluación que se hace al periodo de los seis años para ver si existe la ratificación, sin embargo, en esta reforma también hace referencia que la presidencia del Tribunal se extiende a cuatro años y quien haya sido presidente en años anteriores no pueda volver a ocupar la titularidad en una posibilidad futura”, declaró.

La impartidora de justicia reveló que hasta el momento no existe ningún estado de la república donde a un magistrado del Poder Judicial se le extienda su encomienda por un periodo superior a los 20 años, a pesar de que existen los magistrados inamovibles, tal es el caso de Morelos con el impartidor de justicia, Andrés Hipólito Prieto, quien en su momento ganó una controversia constitucional.

Cabe recordar que este viernes se cumplió la fecha para que los 33 ayuntamientos municipales emitieran su voto a favor o en contra de reforma constitucional al Poder Judicial, o en caso de que no exista una resolución por parte de las actas de cabildo, esta reforma sea aprobada por la afirmativa ficta, tal como sucedió en el municipio de Cuernavaca ante la falta de quórum en el cabildo de la capital.