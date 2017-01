Observador político - Obras y créditos innecesarios en Morelos para este 2017

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-01-21

A pesare de la incertidumbre financiera que existe a nivel nacional e internacional por la gravísima situación económica como ha sido el recorte presupuestal de la federación a los estados, con argumentos del peso frente al dólar, la reducción y bajo precio del petróleo, así como la llega de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, al gobierno de Graco Luis Ramírez parece no preocuparle con los aumentos al transporte y otro crédito más por mil 500 millones con los que endeudará por otros 20 años a Morelos. Y habrá obras innecesarias como la casa de los diputados así como el multicitado endeudamiento que se puede parar si los legisladores así lo deciden.

LOS SUELOS DE LA CLASE DORADA.- Hay obras que si no se hacen no pasada nada, de ellas como ejemplo es la casa de los diputados que puede esperar para mejores tiempos y no en esta crisis económica porque además, se pretende construir en medio de diversas irregularidades políticas, jurídicas, administrativas y con el rechazo de los comerciantes que han vaticinado que se verán afectados porque al ser una caja de resonancia social, habrá marchas, manifestaciones y calles y vialidades que se cerrarán. Y cómo la obra está aún costado del mercado Adolfo López Mateos, las cosas se pondrán color de hormiga.

Y peor aún, cuando los incrementos a la gasolina, diésel, luz, transporte, colegiaturas, servicios y productos de la canasta básica sin que se hayan oficializado, esto ya se dio en casi todos los productos. Por lo que ahora, se ha hecho la división más grande entre las familias pobres -que somos la mayoría- por tener salarios ridículos a diferencia de las familias ricos -las menos- y qué en muchos de los casos, se debe a que son “representantes populares” y otros por estar incrustados dentro de la nómina del gobierno obteniendo sueldos ofensivos considerados, incluso, de la clase dorada.

Y cómo ejemplo, basta mencionar lo que sucede en Morelos, donde la magistrada presidenta del Poder Judicial gana la nada despreciable cantidad de 116 mil pesos mensuales; mientras que los diputados federales perciben 148 mil 558 pesos libres de impuestos cada 30 días; en tanto que algunos alcaldes no se quedan atrás como sucede con el de Emiliano Zapata que cobra 104 mil pesos; o nuestros legisladores locales que con su sueldo y dieta hacen un total de 140 mil pesos mensuales. A esta lista se le pueden sumar muchos otros como la del gobernador, senadores, fiscal, consejeros, presidentes de partidos, etc.

Estos sueldos que reflejan los excesos y abusos que se cometen en el poder es aún más ofensivo, cuando se hace la comparación con un empleado percibe como salario mínimo por sus ocho horas diarias de trabajo, la impresionante cantidad de 80 pesos diarios y que al mes hace un total de 2 mil 800 pesos mensuales.

Quizá por esta razón, al ser una copia de lo que sucede a lo largo y ancho del país en materia de salarios, la sociedad ha mostrado su rechazo con marchas y plantones por los aumentos a las gasolinas, transporte y demás servicios y productos de la canasta básica donde incluso, en algunos casos han enviado infiltrados –algunos dicen que desde el gobierno- para intensificar “saqueos” y “robos” en establecimientos para provocar caos y en automático, con la fuerza del estado salir a “poner orden” y convertirse en el héroe de la ciudadanía. Algo más falso que el ajuste al transporte.

GRACO, MESSEGUER Y GAYOSSO.- A mediados del año pasado la Secretaría de Movilidad y Transportes, trató de legitimar el proyecto del Morebus a través de una encuesta realizada por la empresa Parametría, la cual entre otros datos, arrojó que los usuarios prefieren unidades tipo microbús, al considerar como mejor opción para mejorar la movilidad del transporte.

Bien, esto viene a colación por el incremento a la tarifa mínima del transporte en Morelos de seis pesos con cincuenta centavos a ocho. Para todos, ha sido considerado como una acción autoritaria y arbitraria del gobierno del tabasqueño Graco Luis Ramírez, quien no tomó en cuenta a ningún grupo social y dicha decisión se dio en pleno periodo vacacional de los estudiantes universitarios. Dicha acción, ha sido rechazada por diversos grupos de la población pero lo extraño, lo verdaderamente extraño, fue la decisión del hijastro del gobernador y presidente del PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda, quien no utilizó su influencia para decirle a su padre y titular del Ejecutivo que frenara el alza del transporte. No, simplemente, en una acción sin sentido y fuera de toda lógica, en una conferencia de prensa exhortó al mandatario para que posponga la implementación del alza a las tarifas del transporte. Obvio, no tuvo ni tendrá respuesta a su planteamiento y menos aún será positiva.

Para nadie es un secreto que las unidades están en su mayoría, en pésimas condiciones, los chóferes por más esfuerzo que ponen por atender al conflictivo pasaje, están inmersos en las presiones y exigencias de los propietarios de las rutas y las concesiones; por lo tanto, era inadmisible pegarle nuevamente a la economía morelense con el incremento que de forma idiota tratan de hacer ver que fue un “reajuste”.

Las propuestas del Jr están fuera de toda lógica. Y más, si existe en antecedente del enfrentamiento que Rodrigo tiene con Jorge Vicente Messeguer Guillén, porque se le ha impedido que coloque a sus “incondicionales” en el área de finanzas y personal de la SMyT. Así como los conflictos que existen desde campaña cuando se le acusó al hoy líder del PRD de haber traicionado el proyecto de Cuernavaca para hacer ganar al Cuauh y evitar tener un contrincante férreo en los procesos internos y constitucionales del sol azteca si Messeguer hubiera ganado la alcaldía. Por lo tanto, trató de culpar al titular de Transportes y al mismo tiempo, quedar bien con la sociedad de que la cúpula perredista está en contra del tarifazo al transporte… Y a todo esto, Graco no se ha pronunciado.

¿A quién le dará la razón, a su secretario de Movilidad o al líder del PRD?

