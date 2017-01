Justicia

Redacción |

2017-01-21

*Es uno de los cercanos colaboradores de Santiago Mazari, alias “El Carrete”

En audiencia celebrada la tarde de ayer, Marco Antonio “N”, (a) “El Maseca”, brazo ejecutor de la banda delincuencial de “Los Rojos”, fue vinculado a proceso penal por su probable responsabilidad penal por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión de marihuana y metanfetamina con fines de comercio.

Éste es el tercer integrante de la célula delictiva encabezada por Santiago Mazari (a) “El Carrete”, que se encuentra sujeto a proceso penal, de los cinco detenidos en el lapso de un mes.

Como se recordará, el pasado 14 de enero, fue asegurado Marco Antonio “N” sobre la carretera Tlatenchi-Tequesquitengo, del municipio de Jojutla, en posesión de marihuana y metanfetaminas.

A “El Maseca” lo acompañaba Erika “N”, de 27 años de edad, a la cual el aparato de justicia le concedió la suspensión condicional del proceso por un año.

En tanto, la señalada no podrá salir del estado ni del país; deberá acudir a firmar mensualmente a la Unidad de Medidas Cautelares, no tiene permitido ingerir bebidas alcohólicas, ni portar armas, debe mantener una buena conducta, no deberá cometer otro delito, tiene que seguir laborando, y conservar un domicilio fijo.

En cuanto a “El Maseca” permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar; además de que se le fijó en un plazo de un mes el Cierre de la Carpeta de Investigación.