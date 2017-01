Local

Erick A. Juarez |

2017-01-20

-Buscanechar abajo reforma que amplía a 20 años permanencia de magistrados

Trasla aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial, miembros de laBarra de Abogados en Morelos declararon una “guerra jurídica” en contra de losrepresentantes del Poder Legislativo y Judicial con la intención de echar abajola reforma, la cual los beneficia con una ampliación en su periodo depermanencia de 14 a 20 años.

Enentrevista, el presidente de la Barra de Abogados en Morelos, Miguel ÁngelRosete Flores, aseguró que hasta el momento tiene el conocimiento de que 13 delos 33 municipios, entre ellos Cuernavaca, fueron amenazados política yfinancieramente por rechazar en sus actas de cabildo la reforma constitucionalque emitieron el año pasado.

RoseteFlores calificó como “inmoral” e “inconstitucional”, debido a que la reformaque se pretende ratificar, vulnera la carrera judicial de los propiostrabajadores y litigantes que tengan aspiraciones a ocupar alguna magistratura.

Enese sentido, el especialista en derecho manifestó que la Barra de Abogados analizalas diferentes acciones jurídicas para entrar en una guerra en contra de lasautoridades del Congreso y del Poder Judicial, con la intención de echar abajola reforma.

“LaBarra de Abogados si no puede revertirlo a través de los ayuntamientos donde 13voltearon los ojos hacia la ciudadanía y votaron en contra de esta reforma,ejerceremos acciones jurídicas en contra de esta disposición, porque es unabatalla donde los magistrados y abogados moralmente ya la perdieron, es unabatalla moralmente perdida, porque no es posible que tengamos magistradosvitalicios que estén por encima del periodo de un ministro de la SCJN, no esposible que tengamos magistrados que no tienen que estar sujetos aevaluaciones, vamos a tener magistrados corruptos, ineficaces y desleales por unperiodo de 20 años”, advirtió.

RoseteFlores consideró necesario que los jueces, secretarios de acuerdo y magistradosdeban estar sometidos a las evaluaciones periódicas, tal como sucede con losmaestros, elementos policiacos y litigantes.

“Hayque recordarle a los magistrados que la mayoría de ellos litigó la controversiadel 88/2008, una controversia que propuso el magistrado Ricardo Rosas Pérez,pidiendo la inamovilidad de los magistrados y en ese caso la de él, en aquelentonces, cuando estos magistrados hoy en día están gozando de estosprivilegios, en su momento ellos combatieron y atacaron esa inamovilidad y hoyhacen mutis en contra de la ciudadanía (…) No podemos permitir que se haga unimperio en el Poder Judicial y Congreso local”, afirmó.