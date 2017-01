Local

Yesenia Daniel |

2017-01-20

-Coincide protectora de animales con el veterinario que está al pendiente del comportamiento del perro

Zona sur.- La constante exposición a cohetes del perro pitbull que atacó y mató a un niño de casi tres años de edad, pudo haber sido el detonante del comportamiento agresivo del animal, coincidió la protectora de animales, Patricia de la Peña, con lo expuesto con el médico veterinario que ha estado al pendiente del comportamiento del perro.

Paty de la Peña funge como activista en la defensa de la vida animal desde hace más de 20 años en el estado, promueve entre la población la esterilización canina y felina, así como la concientización del cuidado de las mascotas para evitar su sufrimiento.

Por ello lamentó en primer lugar, la muerte del niño de la colonia El Mirador, y destacó que, “nunca la vida de un animal podría estar por encima de la de un humano”. Consideró “irreparable y profundamente dolorosa” la muerte del niño y opinó que si es decisión de la autoridad sacrificar al animal, lo haga con inyección letal y sin causarle sufrimiento.

Sin embargo incidió en un punto que consideró importante: la constante exposición a los cohetes, ya que el canino vivía en una casa donde vendían estos productos y la reacción del pitbull fue atacar.

“En mi opinión personal yo no creo que el perro sea agresivo, tan es así que no estaba amarrado en el momento en el que mordió, esto se trata de educación; el pobre animal estaba expuesto a una constante explosión de cuetes, los cohetes no sólo dañan a los animales, sino también a niños, son peligrosos, pero bueno, el tema aquí es que debemos imaginar las reacciones que los cohetes causan en los perros, en la fiesta de la virgen se truenan cohetes desde las 6 de la mañana y hemos tenido reportes de que perros mueren por infarto; un perro que está constantemente escuchando cohetes es como si una persona estuviera en medio de una balacera, un incendio o un temblor, es una situación de estrés terrible, entonces lo que hizo fue solo reaccionar, fue un accidente y no hay culpables, ni el perro ni los papás son malos padres”, comentó.

El ataque del pitbull se suscitó el pasado 28 de diciembre en la colonia El Mirador en el municipio de Tlaltizapán, cuando dos hermanitos fueron a la casa de uno de sus vecinos a comprar cohetes; la reacción del animal fue una sorpresa para los que estuvieron presentes; el menor murió momentos después.

La familia de la víctima no quiso proceder legalmente contra los dueños del perro, mientras que los propietarios del perro, de nombre Otto, no pusieron ninguna objeción para entregar a su mascota a la que sacrificarían según los protocolos sanitarios.

A decir de las autoridades del ayuntamiento, hoy se determinará si el perro será sacrificado o lo pasarán a una asociación protectora de animales que lo pidió desde que supo del destino del pitbull.

Paty de la Peña describió a la raza pitbull como una “raza fuerte” pero no agresiva, “es como los traten desde pequeños, hay razas pequeñas que sí son agresivas pero depende de la educación que se les dé”, apuntó.