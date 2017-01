Local

Erick A. Juarez

2017-01-20

A horas de que se venza el término para que los 33 municipios aprueben o no, la reforma constitucional que beneficia a los magistrados para que permanezcan un lapso de 20 años en el cargo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, se negó opinar, manifestando que no puede otorgar una expresión a priori de una reforma que no ha sido avalada.

En entrevista, Cuevas López confirmó que hasta el momento “ya” conoce la reforma constitucional que en diciembre del año pasado aprobó el Congreso del Estado. Sin embargo, dijo, no podría dar alguna opinión al respecto por el impacto que podría generar en el Poder Judicial.

La titular del máximo órgano de impartición de justicia, señaló que una vez que la reforma constitucional sea aprobada por los ayuntamientos, será entonces cuando emita una opinión.

Carmen Cuevas dijo que será respetuosa de las posiciones de los aquellos presidentes municipales que estén en desacuerdo de la reforma constitucional al Poder Judicial, por lo que reiteró que continuará en espera de la aprobación o no de dicha reforma.

Remembranza

El 15 de diciembre del año pasado, los diputados locales aprobaron en vía rápida la reforma constitucional al Poder Judicial donde contempla extender la permanencia de impartidores de justicia a 20 años, así como desaparecer la sala auxiliar.

Con la intención de que los magistrados del Poder Judicial, lograran la creación de una comisión instructora para analizar el juicio político en contra del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, donde horas más tarde, éste último se amparara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que fuera enjuiciado.

Sin embargo, tras la aprobación del Congreso local, dicha reforma fue remitida a los 33 municipios del estado de Morelos para que en un lapso de 30 días hábiles pudieran emitir su aprobación o rechazo.

Cabe destacar que en el caso del municipio de Cuernavaca, en tres ocasiones se suspendió la sesión de cabildo, debido a que la mayoría de los regidores de la comuna capitalina se ausentaron para que de esta forma, la reforma constitucional fuera aprobada por afirmativa ficta.