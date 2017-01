Sin Cortapisas - México, país donde sólo los políticos rateros viven bien

Opinión

| Patricia Castro Cedillo

2017-01-20

· De qué sirve que en precampañas y campañas, los “mismos de siempre” se den sus “baños de pueblo” y prometan que van a cambiar y que ahora sí son los “buenos”, si la realidad es otra

· Sobresalen en la efervescencia electoral los políticos que ya no están “a gusto” con sus partidos y “brincan” a donde “sí los entienden”

En México queda una vez más demostrado que la política es una reverenda porquería, ¡un asco!, donde las declaraciones espurias, pútridas y rimbombantes de la mayoría de los políticos en lugar de lograr convencer a las masas, han logrado que estén hasta la madre no sólo de su presencia, sino de que sigan mamando de la ubre presupuestal sin hacer nada en beneficio del pueblo. Peor aún, que se vuelvan unos cínicos valemadristas.

Ahí hay dos ejemplos nacionales: la diputada federal del PRI en Sonora, Sandra Corella, dice que lo que gana no le alcanza y que por eso no está de acuerdo en que le quiten el apoyo de transporte. En tanto, el senador panista Javier Lozano, amenazó con que si le reducían su mega salario se pondría a robar, esto, ante medidas de austeridad para hacer frente al “gasolinazo”.

Éstos, son sólo algunos de los parásitos incrustados en la ubre dorada, ahí está también una Carmen Salinas que sólo cobra por dormir y decir tonterías; en fin, de esta calaña pululan en todos los congresos del país, Senado y Congreso de la Unión, quienes reptan de acuerdo a sus intereses.

En fin, volviendo al tema, si esos dos políticos de pacotilla y quienes los quieran secundar, no están a gusto en su chamba, pues que renuncien, las puertas están muy abiertas; en tanto, como siempre, la carga por los “gasolinazos”, incremento al transporte, a la canasta básica, a la energía eléctrica, agua, etcétera, etcétera, la llevan los mexicanos, ya que todos estos sujetos y “sujetas” se “blindan” para no resultar afectados. Si pend…s no son.

Qué molestia en verdad, si ven que la política ya no les deja dividendos y que no han “recuperado su inversión” cuando se postularon y ganaron el escaño, pues que se vayan, que cambien de profesión y que se larguen en donde en verdad ganen lo que les plazca, pero ¡basta ya de que sigan ingando a los mexicanos!; que la pobreza siga creciendo mientras todos estos parias están a toda madre viviendo de los impuestos que paga la de por sí lastimada sociedad.

No se duda exista uno que otro funcionario, diputado, senador, que sea honesto; lamentablemente pagan justos por pecadores; sería bueno que se tomaran muy en cuenta las propuestas que ha presentado el diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, entre éstas que los recursos que reciban los partidos políticos se asignen por la votación válida en las elecciones y no por la cantidad de personas que están registradas en el padrón, pero a nivel nacional estaría genial.

Es más, no dudo que los mexicanos exijan que los partidos dejen de recibir prerrogativas del gobierno para que se mantengan, que si quieren conservar su instituto político, pues que sus dirigentes, representantes y militantes, los sostengan; muchas personas son apartidistas y apolíticas y aún sí mantienen a estos zánganos, y si en época electoral nacen “los chapulines”, pues que sean éstos quienes vean qué hacer.

¡Qué cosas!, ahora resulta que alcaldes, alcaldesas, diputados, y demás cositas raras “brincan” a donde los “comprenden”, a donde “los valoran”; a donde les van a dar “la oportunidad” de demostrar que son fregones pues, mientras, que se joda la sociedad, ya que es claro que todo tiene que ver con contar con los votos suficientes, al menos en Morelos y por dar unos ejemplos, para avalar reformas que benefician a los magistrados y les amplíen su periodo a 20 añotes, ganando millones de pesos sin velar por una justicia transparente, volviéndose pues, una justicia a modo, donde se busca chingar a un alcalde rebelde. Ojo, no se defiende a nadie, pero ¡vamos!, lo que se ve, no se juzga.

Es una realidad que en Morelos, el fuereño hecho gobernador Graco Ramírez, su legión extranjera, junto con su hijastro Rodrigo Gayosso, no sólo compraron conciencias –si es que tienen- de quienes legislan, también a alcaldes y a todo aquél político que carece de ética, de integridad, de responsabilidad y madurez, para convertirse en unos simples alfiles a la orden de estos rateros.

Lamentable pues que todos aquellos “chapulines” vean sus intereses personales, porque así es, digan lo que digan, y permitan que un tabasqueño y séquito hunda aún más a Morelos en la pobreza; este sujeto se irá próximamente con las valijas repletas de dinero; dejando al estado endeudado por varios lustros y ustedes, políticos de ahora, los mismos de siempre, los “cartuchos quemados”, se quedarán, y ya será la sociedad quien les pase la factura en el corto y mediano plazo. Tiempo.