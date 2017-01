Nosotros - La cadena de oro de los políticos

Opinión

| José María Román Román

2017-01-20

El PRI en sus años de decadencia encontró en la estrategia de compartir el poder conservando el mando, la forma de preservar lo que en su tiempo se consideró la dictadura perfecta. Aceptó y promovió los llamados plurinominales (que a nadie representan) en los cargos de elección popular y a cuentagotasentregó parte del poder a sus ficticios opositores, lo que le permitió siempre mantener el dominio de la sociedad mexicana. Claro, todo bajo el argumento de la revolución que traicionó y con el nombre de la democracia que en el fondo logró pervertir.

Así nos encontramos con un México a finales de los noventas aparentemente entrando en franco proceso democrático que se enfoca equivocadamente con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la Nación. El PRI, en el fondo y hasta la fecha no ha cambiado ni se ha vuelto democrático, solo ha maquillado la apariencia para conservar el mando del gobierno. Para esa labor profundizó la corrupción, incluso la fomento, la toleró y la impulsó. Basta observar como después de los aparentes cambios democráticos la corrupción es trasladada de un partido a otro y de un personaje de un partido a otro personaje de otro partido y para guardar las formas y apariencia tienen como premisa el anunciar castigos severos a quienes la cometan, pero diluirlas sabiamente con el paso del tiempo y abusando de la amnesia colectiva y con la ley en la mano, apostándole al olvido o a la prescripción legal para producir en cadaabuso o corrupción una serie de impunidades que a la fecha, al compartirse el poder, al corromper a la política, se han multiplicado en forma tan descarada que se hace necesario por sus repercusiones la protesta social. El Gasolinazo no es precisamente la causa única del malestar social, es, eso sí, la gota que derrama el vaso de tantos abusos que la clase política o mafia política como atinadamente le llama Andrés Manuel hizo y cometió durante tantos años y sexenios impunemente. Los políticos no se conformaron con medianamente robar y estafar a los electores, a los contribuyentes, sino que en mafia plena promovieron abusos que ha hecho que la nación se estanque debido a los excesos absurdos que se han cometido desde el gobierno al aplicar o apropiarse malamente los recursos que el pueblo les hace llegar mediante impuestos. Esos abusos se descararon con la llegada del PAN a los Pinos ya que se desató en ese tiempo un alza indiscriminada de salarios a todo tipo de funcionarios públicos de todos los niveles del gobierno federal, estatal y municipal. Compartieron las ganancias, esto con independencia del desarrollo vertiginoso de la delincuencia organizada que azota a la sociedad, y como era lógico los más de los políticos no se conformaron con eso, entraron de lleno a la fiesta o al festín del fandango de la malversación del dinero público y contubernio con la delincuencia, sirviéndose del pueblo a su antojo sin que la cándida sociedad mexicana se percatara que la estaban estafando de forma colectiva todos esos personajes y partidos mesiánicos que le prometían cambios y honradez y que se criticaban arduamente fingiendo una lucha contra los abusos y la corrupción de los otros, pero haciendo lo mismo cuando ostentaban el poder. Los opositores que surgían del partido comunista, de los socialistas e incluso del propio naciente PRD se convirtieron en socios del poder. Así surgieron para acallar las voces disidentes partidos paleros como el verde o como el PT, o como incluso PARM con personajes como Talamantes y otros muchísimos más que por falta de espacio omitiré.

Todos o entre todos hicieron crecer enormemente una masa burocrática absurda e injustificada y hasta la fecha inventaron programas o reglamentaciones absurdas para poder medianamente justificar su existencia y derrochar el dinero público con los amigos y con los simpatizantes. Atizaron su cuota de poder creando una masa de empleados innecesarios en la administración pública, pero indispensables en la estrategia política para guardar las formas y seguir estafando al ciudadano. Se entregaron canonjías oficiales y extraoficiales, directa o indirectamente, donde el erario público era y es dilapidado aprovechando el poder y canalizando recursos a la obra pública a empresas de los amigos o compadres. De todo esto se hizo una cadena interminable, insaciable, voraz, exprimidora de la sociedad. Al crecer esa mafia generaron tal dispendio de recursos y de abusos que el problema les estalló en la cara porque no midieron que los excesos aun en una sociedad mediatizada como la nuestra un día tendría forzosamente un límite y ese límite llego con el Gasolinazo.

El problema de nuestra nación es más de fondo que el alza de las gasolinas, el problema es de sustancia, de valores, de reformas en las que se haga a un lado la clase política o mafia política actual y hacer la sociedad cambios severos para cortar de plano a todos los partidos y sus prerrogativas, racionalizar el gasto público e invertir más en la obra pública y eliminar tantos y tantos absurdos programas de dizque ayudas sociales que gastan más recursos en la burocracia que los atiende que en las dizque ayudas. Esto independientemente de que estamos generando limosneros del dinero público en lugar de darles facilidades a los particulares para que puedan ser autosuficientes. Localmente Graco es el clásico ejemplo de ese tipo de políticos creados por el PRI.

