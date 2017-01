Justicia

Redacción |

2017-01-20

*El miércoles por la tarde, sujetos armados privaron de la libertad a un hombre; exigían rescate millonario

*La familia realizó un pago; cuando llegaron a recoger el dinero la policía detuvo a dos

La tarde de este miércoles un hombre fue secuestrado por varios sujetos armados, quienes al entablar comunicación telefónica con la familia de su víctima, exigiendo una fuerte cantidad de dinero como pago de su liberación, lamentablemente los captores asesinaron al plagiado y aún así insistían en pedir el rescate.

Familiares de la víctima del secuestro solicitaron la intervención de los agentes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), quienes implementaron un operativo de inteligencia en el municipio de Yautepec.

Los agentes policiacos recomendaron a los familiares de la víctima que accedieran a entregar el dinero que tenían para no poner en riesgo la vida de su ser querido, debido a que les mencionaban que los delincuentes no eran de palabra y lo mejor sería no complicar la situación.

Así que cuando se presentó un pariente del secuestrado a un punto en Yautepec elegido por los delincuentes para dejar el dinero que les exigían como pago del rescate, fue cuando detuvieron a dos de los secuestradores a los que trasladaron a las instalaciones de la UECS para su investigación y así dar con la guarida de sus cómplices y rescatar a la víctima; también fue asegurado un auto en el que perpetraron el plagio.

Desafortunadamente la mañana de ayer en el camino antiguo a Texcaltepec, de la colonia Texcaltepec, del municipio de Yautepec, fueron encontrado sus restos por vecinos de la zona, quienes dieron parte a las autoridades.

Policías municipales de Yautepec al confirmar el lo anterior, aseguraron la escena del hallazgo y dieron parte a la Fiscalía de la zona Oriente para que acudieran los agentes de la Policía de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía de Homicidios, así como personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes al levantamiento de cadáver del hombre secuestrado; sus restos fueron enviados a la morgue de Cuautla, donde se continúan con las investigaciones.