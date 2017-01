Local

Guadalupe Flores |

2017-01-19

-Trasciende que inconformes preparan amparos colectivos en contra del “tarifazo”









Por el aumento la tarifa mínima en el transporte colectivo, ciudadanos de Cuernavaca protestaron en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), y exigieron revertir el alza al pasaje.

Este miércoles, decenas de usuarios del transporte público de pasajeros con gritos:¡Que baje, que baje, el precio del pasaje! y con cartulinas con la leyenda: “No al tarifazo” demandaron se suspenda el incremento de 1.50 pesos.

En entrevista, Gabriel Rivas Ríos, vocero de la Asociación “Gustavo Salgado” adelantó que preparan los amparos colectivos contra de “el tarifazo que autorizó Graco Ramírez, y existen bastantes elementos legales para promover este amparo,porque no se llevó a cabo el Consejo Consultivo del Transporte para determinar el incremento de la tarifa”.

Lamentó que el Gobierno del estado haya autorizado el incremento, enfocándose en la situación económica de los transportistas, “pero no en el análisis de cómo se ha ido deteriorando el salario de los trabajadores, no hacen un estudio verdadero y lo que realmente afecta a la ciudadanía, no hubo una consulta pública”.

Además,advirtieron que continuarán las movilizaciones contra el “tarifazo” y el “gasolinazo”para revertir los aumentos que ya comenzaron a hacer estragos en la economía de los morelenses y mexicanos.

Finalmente,después de dos horas de protesta se retiraron sin que fueran atendidos por el titular de Movilidad y Transporte, Jorge Messeguer Guillén, a pesar de que se encontraba en su oficina, -en una reunión, informó su jefa de prensa-, sin embargo, les prometieron que serán atendidos este jueves en las instalaciones de la Secretaría.