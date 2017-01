Local

Gerardo Suarez |

2017-01-19

-Debido a que la Policía de Cuernavaca la tiene el Mando Único y Graco: Arroyo

Sin posibilidad de hacer nada contra la delincuencia por estar "atados de manos" porque la Policía de Cuernavaca la tiene el Mando Único y el gobernador Graco Ramírez, aseguró el secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, Guillermo Arroyo Cruz, quien lamentó la ola delictiva que se ha desatado en la capital de Morelos.

Resaltó que el mando del control de la policía de la ciudad la tiene el gobierno del estado desde el Mando Único y ahora con su nuevo esquema policiaco, que pese a todo, no han podido parar la ola de inseguridad, y prueba de ello el cuerpo que en bolsas apareció en tres puntos de la ciudad, las balaceras registradas y las personas asesinadas recientemente.

Recordó que el municipio ya hizo la solicitud formal para que la Policía Federal inicie acciones de prevención y combate a la inseguridad, que están en espera de dicha petición mientras el gobierno estatal regresa el mando de seguridad al municipio “porque los últimos eventos nos tienen muy preocupados”.

Arroyo Cruz dijo que se deben evitar trámites burocráticos, ejemplo de ello es solicitar la intervención de la Policía Federal en primera instancia al gobierno estatal, y que éste lo solicite a la federación, “lo que queremos es la pronta intervención de la policía federal para acciones de seguridad en la ciudad”.

Los acontecimientos de los últimos días nos tiene muy preocupados, y eso nos tiene atados de manos mientras el Gobierno del Estado siga administrando su nuevo esquema de policía que hasta el momento no ha dado resultado alguno, dijo el funcionario municipal quien urgió por el regreso de la policía al municipio.

Ejecutivo, responsable de la seguridad

A pregunta expresa sobre los actos violentos recientes, dijo que el cuestionamiento debería hacerse al gobierno estatal, puesto que es el responsable de la seguridad en la mayoría de los municipios, y por tanto, el responsable de las acciones que se lleven a cabo o no.

“El municipio no tiene acceso ni a la información básica que se maneja dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ayuntamiento no nombró al Secretario de Seguridad Ciudadana y por tanto, no nos rinde información alguna sobre los hechos y acciones en materia de seguridad”.

El Secretario del Ayuntamiento dijo que por ello, demandará que pronto le sea regresado el mando policiaco de la ciudad para establecer nuevas estrategias, pero en coordinación con el municipio, que no dependa de órdenes ajenas, ya que de esta forma es como se mejorarán las acciones en materia de seguridad.

Se refirió al caso del asesinato del empresario de la basura que brindaba servicios al municipio como un asunto que debe esclarecer la Fiscalía, y que los recientes hechos de violencia en bares, fraccionamientos y otros, es responsabilidad del Gobierno del Estado.