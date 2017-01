Local

Erick A. Juarez

2017-01-19

-Confirma el fiscal estar a la espera de ser llamado a comparecer por los diputados

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Pérez Durón, confirmó que está a la espera de ser llamado a comparecer ante el Congreso del Estado para que informe tanto de los casos de feminicidios registrados, como del presupuesto que la dependencia a su cargo ejercerá durante el presente año.

Al término de la conferencia de prensa, donde anunció la captura de un miembro del cártel de “Los Rojos”, el funcionario estatal informó que está en su mejor disposición para comparecer ante los diputados del Congreso del Estado, esperando establezcan una fecha para tal fin.

Pérez Durón dijo que rendirá cuentas de manera transparente, con información clara y contundente, tanto de los casos de feminicidios, el presupuesto que la institución ejercerá este 2017 y su informe de labores semestral.

“Por supuesto, nosotros fuimos elegidos por el Gobierno del Estado, siempre vamos a estar en la mejor disposición de acatar las instrucciones y de ir al Congreso para dar respuesta a todo lo que nos están solicitando, no tenemos ningún inconveniente, vamos a acudir, no me ha llegado todavía la notificación, pero en cuanto me llegue será atendida y vamos a presentar todos los detalles de los feminicidios”, declaró.

En ese sentido, el Fiscal General, Javier Pérez informó que también dentro de esa comparecencia podrían informar sobre los protocolos que realizaron en el panteón de Tetelcingo del municipio de Cuautla, así como también los próximos que se realizarán en el panteón de la región Surponiente de Morelos.