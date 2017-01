Opinión - Gobernador y diputados de Morelos, convenenciera posición ante el “gasolinazo”

Opinión

2017-01-19

En virtud del tamaño de la indignación que en la población del país ha dado lugar el golpe del “gasolinazo”, cuyas consecuencias han desatado una inconformidad y desquiciamiento social, algunos gobernadores han hecho pronunciamientos en torno a la determinación tomada en Los Pinos, de elevar desmesuradamente el precio de las gasolinas, lo cual ha provocado la inminente alza de todos los productos básicos y de servicios como lo es el transporte, lo cual lo resiente hondamente la economía popular, y en virtud de ello, quizá para atenuar la indignación de la población que en cada uno de las entidades gobiernan, los mandatarios de Chihuahua, Javier Corral Ayala, de Sonora Claudia Pavlovich Arellano, de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz y de la ciudad de México Miguel Ángel Mancera han hecho pública su posición en torno a la decisión del gobierno peñista de elevar desproporcionadamente el precio de las gasolinas, externando su desacuerdo con tal medida, y no solo eso, sino que dicen solidarizarse con la población haciendo suya su demanda de bajar el costo de los combustibles. Estas opiniones de gobernadores han trascendido como notas en medios escritos.

Conociendo el talante político del gobernador de Morelos Graco Ramírez cuya incondicionalidad hacia el presidente Peña Nieto ha sido patente y por demás reiterativa en relación a la determinación de la aplicación de las reformas estructurales, en particular la energética, no se puede esperar que el tabasqueño emitiera alguna opinión semejante a las de sus homólogos arriba citados; lo único que Graco ha opinado, después del “gasolinazo” ha sido en el sentido de que debiera contemplarse un incremento a los salarios como paliativo a los efectos del alza a combustibles. Y ahí ha quedado tal sugerencia sin que se advierta como opción del gobierno para remediar el grave perjuicio causado a la población trabajadora. Contrario a su partido, que habiendo firmado el Pacto por México y votado a favor de adelantar al alza a gasolinas, hoy demanda a Peña Nieto de reversa a dichos incrementos, Graco Ramírez guarda silencio y cómoda posición, sin solidarizarse con la población que gobierna, cuyos sectores se han levantado airadamente, como sucede en el resto del país, en contra de lo que se considera una afectación desconsiderada contra la población del país.

De los diputados locales, dando prueba una y otra vez, de no preocuparles en lo más mínimo los problemas de diversa índole por los que atraviesan los morelenses como es la creciente pobreza, la inseguridad, el desempleo, la marginación y disminuidos servicios de salud y educación, significándose estos legisladores de favorecer el desquiciamiento que en todos los órdenes vive Morelos, en ese contexto, tampoco en sano juicio, se pudiera esperar una posición en contra del aumento a energéticos pues a ellos no les afecta en lo más mínimo: tienen sueldos de privilegio, bonos, compensaciones, vales de gasolina, partidas a discreción. El problema económico a estos supuestos servidores públicos no les preocupa, no les quita el sueño, así que poco les importan las movilizaciones y actos de protesta de sectores de la entidad que se hallan en plena lucha contra el “gasolinazo”.

Así como a los diputados de San Lázaro y los senadores del PRI, PAN, PRD y los partidos aliados han sido obedientes al Ejecutivo federal y votado proyectos que generalmente perjudican y van contra los derechos de los ciudadanos, como han sido las reformas que estos representantes aprobaron, la energética entre otras, que le permitieron a Peña Nieto entregar la riqueza petrolera a empresas privadas y que tiene que ver con las alzas a las gasolinas, el mismo Agustín Carstens gobernador del Banco de México lo ha dejado claro. Tal como en el orden federal los legisladores traicionan al pueblo que los eligió, los legisladores de Morelos hacen lo mismo. Y ahí los tenemos, solemnes, aparentemente solícitos, atentos, opinantes, cuestionadores, proponentes de iniciativas, defensores de los ciudadanos, ¡¡Ah!! pero ante una iniciativa, propuesta o indicación del Ejecutivo, para aprobar determinadas políticas o demandar se avalen préstamos millonarios, los coordinadores de bancadas, previas condiciones de beneficio, dan instrucciones a sus diputados para votar lo ordenado, sin mayores remilgos, salvo la posición de uno o dos representantes que discrepan de los acuerdos tomados. Gobernador y diputados de Morelos, ya no causa sorpresa, una vez más, dan la espalda a la población.

