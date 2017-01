Casos y Cosas de Morelos - ¿Quo Vadis, México?

Opinión

Sergio Dorado

2017-01-19

En febrero se cumplen 100 años de la Constitución de 1917, cuando los hombres históricos intentan crear un Estado justo y próspero para el pueblo de México, que a la distancia de nuestros días, continúa en la indefinición. Seguramente, la repetición de la conmemoración será anquilosada y carente del ánimo ciudadano contemporáneo, diferente a las apoteóticas celebraciones cívicas del PRI de antaño. Recordaremos a Venustiano Carranza y el papel de los legisladores que hicieron nacer una nueva esperanza a principios del siglo XX, pero sin el ánimo de antes; nos cuadraremos ante la bandera tricolor y escucharemos el redoble de los tambores militares mientras entonamos el Himno Nacional, ahora con un dejo de orgullo marchito.

La Constitución vigente es un mazacote de normas inconexas y sin rumbo de donde nada sale bien en favor de los ciudadanos. Y esto porque el corazón de la Constitución de 1917 fue eminentemente social; un corazón de donde el Estado asumió un papel paternalista ante la clase necesitada, lo que se refleja más tarde en instituciones como el ejido, el sindicalismo y programas asistencialistas necesarios para dar oxígeno a la clase social más vulnerable. Y por otra parte, el político que tomó una postura dedicada al beneficio personal o de grupos afines vestidos con las mismas rayitas, sin preocupación real sobre la suerte de los gobernados.

De ello se genera una actitud soberbia del poder y un pueblo humillado que hacen la combinación perfecta para delinquir. Sorprende la declaración de Javier Lozano –diputado o senador de la República, qué más da lo uno o lo otro, ya no importa. Con toda desfachatez este espécimen expresa que si le bajan el salario, empezará a delinquir, y no desea correr ese riesgo, por eso está en contra de que rebajen salarios a los parlamentarios. No sé si esta declaración fue una amenaza o una extrema franqueza hilarante. Difícil encontrar el equilibrio psíquico y el tipo sanguíneo de Javier Lozano, pero que dentro de todo, la ocurrencia discursiva indica el grado de doblez y ridiculez a que hemos llegado.

Los salarios de la clase dorada son más que insultantes. Ya no alcanzan las palabras para abordar el nivel de ambición que refleja su actitud y su poca solidaridad con el País. Según Javier Lozano y otras fuentes gordas que lo sustentan, los salarios de esta clase son altos para que la tentación no les debilite el espíritu y cachondeen a oscuras con criminales de poca monta. Y si se lo bajan, el salario –casi advierte-, se va con el crimen organizado y eso es peligroso. Silogismo que, por lo demás, todos sabemos que no es cierto en México; o si no, ahí está el veracruzano Duarte como rinoceronte ejemplar. Sígalo usted bien con la vista: un tipo regordete con voz de pito roto y una personalidad que hace recordar más a un Polivoz que a un gobernador digno del Puerto.

Como gobernador, ganaba bien el hombre. Ya quisieran muchos tan mortales como nosotros ganar una quincena de ese tamaño. Una quincena legal, quiero decir. ¿Qué le parecería a usted, estimado y único lector, ganar, por ejemplo, 100 mil pesos? Seguramente su mujer lo amaría más y podría ir anualmente a Europa de vacaciones, comprar en tiendas de New York y salir en la revista ¡Hola! El problema con el gordito de marras, en cambio, es que cuando huyó, mínimo se llevó unos 35 mil millones de pesos. ¿Para qué? Cuando pienso en ello siempre veo una abeja zumbona del tipo zángano que, después de violar y lamer las mieles de la reina, sale con exceso de peso de la colmena para ir a esconderse detrás de un oso tricolor, que quiere parecer simpático y conocedor ante las cámaras.

Y luego sube otro diputado o senador a palestra y desde ahí escupe que rebajar salarios o disminuir la prestación de servicios médicos de cobertura global o cualquier otra medida austera de tal naturaleza, no es la solución para México, que eso no es lo adecuado para superar el quebranto financiero que padecemos. Algo así como que sería como quitarle un pelo a un gato cuando lo que necesita el país es muchos pelajes felinos.

Habría que propinar un aplauso cerrado para hacer saber al susodicho que finalmente tiene razón. La solución de México no es bajar el gasto corriente con rebajas salariales. La solución es quitar lo anterior y todos los privilegios que los vuelven jaques de los recursos de la población más allá del marco de la Ley. Reducir el número de abusivos así, es la tarea. ¿Para qué queremos tantos diputados y senadores cuando la situación siempre empeora? ¿Para qué un avión presidencial que causa envidia incluso en los países ricos? ¿Para qué tanto gasto?

Ojalá los pillos de cuello blanco se conformaran con el salario legal y los privilegios que lo acompañan. Ojalá tuvieran llenadero. Pero no es así, no se conforman, quieren siempre más y más y así lo evidencian los parlamentarios de marras. Pero lo más peor –diría Cuauhtémoc-, es que lo hacen con tal desfachatez que su declaración muestra el tipo de tipos que nos representan. Así celebraremos el glorioso centenario de la Constitución de 1917.

¿Quo Vadis, México?