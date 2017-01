La Encrucijada - ¡Hagamos que valga la pena!

Opinión

| Luis Alberto Machuca Nava

2017-01-19

Cuando iniciamos un nuevo año, la mayoría tenemos muchos propósitos, deseamos dejar de lado lo que nos perjudica, hacer ejercicio, comer mejor, perdonar y perdonarnos, no votar por los mismos de siempre, etc., etc., sin embargo muchos volvemos a repetir el ciclo errático el primer día del año nuevo, muchas veces nos cuesta trabajo ser mejores, reconocer nuestros errores y darle una nueva historia a nuestras vidas.

Afortunadamente nada es definitivo, la vida nos da la oportunidad cada día de ser mejores, de rectificar, y que la oportunidad se nos presenta nuevamente.

Este 2017 quiero desear a todos nuestros lectores un año lleno de éxito, de sana introspección, de sanación de las heridas que pudieron darse en el pasado, pero más que nada de infinita salud, después de todo si no gozamos de salud difícilmente encontraremos un momento de felicidad aun en las mejores circunstancias económicas y personales.

2017 no se presenta como el mejor año, sin embargo deberemos de afrontarlo con fortaleza y con la firme convicción de que en nuestras manos está el escribir una nueva historia, que de nuestras decisiones depende la felicidad de las personas que amamos, entender que debemos dejar detrás los malos entendidos, los malos hábitos, así como a la gente tóxica y claro, también a los malos amigos y los malos momentos; en resumen, todo aquello que pueda provocarnos un retroceso innecesario que propicie molestia y dolor.

Si hay de otra, si podemos mejorar y despertar con una idea diferente de lo que de repente puede ser nuestra vida, lo verdaderamente importante es que reconozcamos que esto solamente depende de nosotros y no de alguien más, no podemos basar nuestras vidas en razón de la vida de otros, nuestra vida debe ser única y sin influencias negativas.

Hoy es el mejor momento para iniciar, hoy es el día y verdaderamente vale la pena, hagamos de este año un año lleno de vivencias únicas, de oportunidades y de prosperidad, siempre podemos ser mejores, hagamos que esta vida que es muy corta realmente valga la pena, demos a los nuestros lo mejor de nosotros y dejemos de lado todo aquello que de repente nos envenena tanto y que a la vez es tan insignificante, sólo se vive una vez ¡hagamos que valga la pena. Feliz 2017!

