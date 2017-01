Local

Gerardo Suarez |

2017-01-18

-Se van a Morena ex dirigentes estatales consejeros, regidores en activo, ex diputados locales y federales, así ex alcaldes, entre otros

-Argumentan que la dirigencia actual y el gobernador han cometido diversas irregularidades; apoyarán candidatura de AMLO

Renuncian a su militancia cuatro ex presidentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrantes del Consejo Estatal del Sol Azteca, consejeros estatales y nacionales, ex regidores y en activo, ex diputados locales y federales así como ex alcaldes quienes anunciaron su adhesión al partido Movimiento de Regeneración Nacional, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

En un acto público encabezado por Yeidckol Polevnsky, secretaria general a nivel nacional de Morena, denunció que a pesar de que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu “anduvo por ahí con la chequera corrompiendo y comprando a diputados y representantes populares”, decidieron decenas de líderes perredistas integrarse a MORENA.

La líder nacional en compañía de Enrique Lucia Espejo, presidente morenista y del senador Rabindranath Salazar Solorio, les dieron la bienvenida a Juan Ángel Flores Bustamante, Víctor Nájera Medina, Oscar Rosas López y Pedro Delgado Salgado, ex presidentes del CDE del PRD y quienes decidieron integrarse al partido de AMLO con miras a llevarlo al triunfo para el 2018.

Tras anunciar su cambio de filiación consideraron que en su otrora partido, ya no había las condiciones para seguir al cometerse infinidad de irregularidades, desde el dirigente hasta el Jefe del Ejecutivo emanado del mismo.

Entre otras figuras públicas de ese partido, se encuentran Anastacio Solís Lezo cuya imagen creció con el movimiento de Tepoztlán a finales de los noventas; también fue diputado federal, consejero estatal y nacional. Otro es el dos veces alcalde de Yautepec, Agustín Alonso.

Y fue ante la presencia de la secretaria general de la dirigencia nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky, y el dirigente estatal, Miguel Lucia Espejo y el enlace de Andrés Manuel López Obrador, el senador Rabindranath Salazar Solorio que se hizo público el anuncio de afiliación.

Víctor Nájera Medina en su intervención, dijo que se trata de una decisión voluntaria, “y estamos seguros que compañeros del PRD y de otros partidos políticos, se sumarán al trabajo a desarrollar en Morelos y el país a favor de López Obrador ante las recurrentes irregularidades cometidas por el gobierno estatal que encabeza Graco Ramírez Garrido y de la presidencia de la República”.

Será –dijo-, el próximo seis de mayo a las cinco de la tarde cuando se formalice la adhesión de gran número de ex militantes del partido del sol azteca y en la Plaza de Armas donde ante la presencia de Andrés Manuel López Obrador refrendarán su compromiso con Morena, dijo.

Por su parte, el ex dirigente Juan Ángel Flores Bustamante, puntualizó que la adhesión a Morena, además de ser una decisión personal, es con motivo de los problemas actuales provocados por los malos gobiernos, que de forma confortante, podrían permanecer en el mismo partido participando en futuros procesos electorales, pero consideró que es hora de hacer conciencia sobre las crisis que enfrenta la entidad y el país, también los municipios.

Dio lectura a un documento signado por los ex militantes del partido del sol azteca en el que establecen que la medida, obedece a un serio análisis sobre la actual problemática, local y federal, que solo mediante la suma de esfuerzos se logrará la estabilidad pública y los valores cívicos.

El senador Rabindranath Solorio, justificó también la desbandada de perredistas al señalar que han tomado conciencia de los problemas que hoy enfrenta México, y Morelos en particular. El primero por las recientes reformas hacendaria y energética que ha provocado un descontento generalizado, pero además, la falta de vocación de servicio de los ciudadanos. Y del segundo, los abusos en los incrementos a las tarifas del transporte que no corresponden con los incrementos en el salario mínimo.

Por su parte, la secretaria general de la dirigencia nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky, y el dirigente estatal, Miguel Lucia Espejo, dieron la bienvenida a los muchos de perredistas que públicamente anunciaron la suma al partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador y anunciaron conjuntamente que en MORENA, habrá espacios permanentes de participación, pero sobre todo, espacio de trabajo al considerar que representan “la esperanza de México”.