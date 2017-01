Local

-Desde el año 2000, no se había renovado el parque vehicular designado a los actuariosA pesar de la crisis financiera que se vive en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ante el incremento de un 20 por ciento de la nómina de jubilaciones, la magistrada presidenta, María del Carmen Verónica Cuevas López confirmó que a finales del 2016, realizaron la compra de ocho vehículos nuevos para la renovación del parque vehicular de los actuarios.

La titular del Poder Judicial de Morelos, aseveró que desde el año 2000 hasta la fecha no se ha renovado el parque vehicular, además de que justificó la operación de los automóviles tipo Tsuru que son utilizados por los actuarios que entregan las notificaciones en los 33 municipios del estado, aludiendo que no cuentan con las bolsas de aire en caso de accidentes.

“El parque vehicular es necesario que haya una renovación, de hecho lo hicimos el año pasado, con los ajustes de esta administración, ya que a nivel nacional en la Ley de Seguridad, prevé que los Tsuru´s no son los mejores para las medidas de seguridad, por qué no tienen bolsas de aire, nosotros a final de año compramos ocho vehículos para estar renovando, porqué desde el 2000 no ha habido renovación del parque vehicular”, afirmó.

De acuerdo con información del personal de presidencia, reveló que durante el año pasado, Cuevas López realizó la compra de una camioneta nueva tipo Suburban color blanca, misma que tiene un valor superior a los 890 mil pesos, automotor que será utilizado para el uso exclusivo de la presidenta del Poder Judicial, así como la adquisición de 10 vehículos tipo Aveo automáticos con un valor superior a los 203 mil pesos y tres Jettas con un valor superior a los 270 mil pesos.

En el 2013 durante la administración de la entonces titular del TS, Nadia Luz María Lara Chávez realizó la entrega de 16 vehículos nuevos como parte del parque vehicular de los actuarios con la tecnología GPS, así como también dos camionetas tipo “Caravan”, mismas que fueron enviadas una a la Escuela Judicial y la segunda al área de mantenimiento.

Despido de personal para pago de pensiones

Cuestionada respecto a los “ajustes” que podría impulsar al interior del Poder Judicial, Carmen Cuevas indicó que en breve habrá un recorte de personal a vísperas de la desaparición de tres juzgados menores, ante el incremento de los combustibles y a la alza de un 20 por ciento de las jubilaciones de los trabajadores y ex funcionarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La impartidora de justicia, Cuevas López señaló que con la erradicación de los juzgados menores han logrado solventar en tiempo y forma el pago de las pensiones de los ex consejeros de la Judicatura Local, Antonio Tallabs Ortega, con un monto superior a los tres millones de pesos, así como a la ex representante de los jueces ante el Consejo de la Judicatura local, Emilia Acosta Urdapilleta.

Prohibido disminuir salario de magistrados y consejeros

No obstante, dijo que analizará la posibilidad de una disminución de los salarios a los altos funcionarios del Poder Judicial, Carmen Cuevas aseveró que está situación podría ser “analizada” ante el pleno, luego de manifestar que dentro de la Constitución Mexicana, se encuentra prohibido la baja de los salarios de los impartidores de justicia.

“Nosotros estamos en recorte presupuestal desde el año pasado, hemos hecho algunos ajustes en varias bodegas que estaban alquiladas que tenían varias cosas, ya las hemos cambiado, ya no estamos rentando esas bodegas eran como tres, además con esto de quitar los juzgados también hay un reajuste en el presupuesto, ya que no sólo tenemos la gasolina, sino que se ha incrementado la nómina de jubilados hasta un 15 0 20 por ciento”, declaró.

Cabe recordar que hasta el momento existe un gran número de demandas laborales en contra del Poder Judicial, debido al hostigamiento que ha realizado la propia magistrada presidenta, Carmen Cuevas López así como no han solventado las liquidaciones y pensiones de muchos trabajadores.