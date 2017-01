Opinión - “Protección de niños, niñas y adolescentes en la propaganda electoral”

Opinión

| Dr. Hertino Avilés Albavera

2017-01-18

El concepto de "interés superior del niño", ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al destacar que "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".

El interés superior del menor es un derecho subjetivo de los niños y un principio inspirador y fundamental de los derechos de los que son titulares, que posee un propósito protector de “los menores debido a su especial vulnerabilidad a causa de la imposibilidad que tiene de dirigir su vida con total autonomía”.

La propaganda electoral que utilice la imagen de niños, niñas y adolescentes vulnera los derechos constitucionales de respeto a la libertad, dignidad y a la atención y protección contra todas las formas de violencia, maltrato y explotación a este grupo humano; es decir, que la difusión de este tipo de publicidad electoral transgrede y perturba el goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que resulta injustificada la aparición de infantes en la propaganda política o electoral difundida por los partidos en el ejercicio de sus prerrogativas de radio y televisión, cuando tal participación no cuente con el consentimiento pleno y cierto de sus padres o tutores al estimar que se afectaban los derechos a la imagen y a la protección de los datos personales de los menores, pues se les vincula a temprana edad con una opción o ideología política sin su consentimiento.

Así el objetivo es, impedir que la imagen sea reproducida o dada a conocer públicamente. El sentido que la persona tiene de su propia individualidad impone la exigencia de reserva o que sea ella misma quien deba consentir la reproducción de su imagen, más todavía cuando los progresos técnicos facilitan notablemente esa reproducción.

Y no pasa desapercibido que el grupo social al que nos venimos refiriendo es vulnerable y ello no quiere decir que no tengan la capacidad de pensar y entender las circunstancias en que se desarrollan, lo que sucede es que ellos no perciben el mundo de la forma en que los adultos lo viven y por tanto no es ético ni respetable el inducir a un menor a tener cierto tipo de preferencia; y, no sólo hablamos del menor al que se le transgrede su derecho de imagen, si no que con la vertiginosa era de la tecnología el impacto que pueda tener en el resto de los niños, niñas y adolescentes.

Si bien es cierto, la legislación nacional consagra el derecho a la imagen de los niños, niñas y adolescentes, en lo relativo al ámbito objetivo de su protección, es claro que presenta un gran retraso normativo frente a la obligación de proteger efectivamente los derechos de la infancia y de la adolescencia.

Resulta necesario destacar la evidente necesidad de una legislación que se integre respondiendo, si es válido o no utilizar la imágenes de infantes y adolecentes -observando el marco normativo la respuesta es sí- pero en ese caso se debe prestar atención al contexto en que se hace la exposición pública de los niños, niñas y adolescentes puesto que se les coloca en una situación vulnerable frente a la difamación, la estigmatización y el riesgo de ser etiquetados, y de que se les perpetué con cierta ideología política o condición social.

Finalmente, al respetar la dignidad y la imagen de los infantes y adolecentes desde tiempos tempranos se impacta positivamente en la génesis de la formación de ciudadanos y futuros sujetos políticos con actitudes democráticas como la tolerancia, el respeto a las libertades públicas y la oposición a los regímenes autoritarios.