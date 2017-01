Cultura

En México en la Celebración del día de Difuntos de 1938, con su país al borde de la guerra con Alemania, el cónsul británico en México, Geoffrey Firmin, corta todo contacto con sus familiares y se sumerge en un proceso de autodestrucción mezclando el alcohol con los recuerdos.

Under The Volcano (Bajo el Volcán): Movie Night (Noche de Cine) con la cinta “Under the Volcano” Director John Houston, EUA 1984, Guión de Guy Gallo basado en la novela de Malcolm Lowry, panelists: Viviana García Besne, Rafael Segovia & María Vinós, film and conversation both in English, en el Centro Cultural Pedro López Elías a las 17:30 horas, Camino a Tecuac 44 esquina con San Lorenzo, Valle de Atongo, Tepoztlán teléfono 01739 3951699.

UNAM MORELOS: La Doctora Tanya Wyatt, Criminology Depart. Of Social Sciencies &

Lenguages, Northumbria University, UK; y Doctora Inés Arroyo Quiróz, CRIM presentarán la

conferencia “Introducing Gree Criminology: making the environment and wildlife visible. Una Mirada al comercio ilegal de vida Silvestre entre México y la Unión Europea”, en el auditorio Raúl Béjar Navarro del CRIM de 10:00 a 13:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.crim.unam.mx/web/node/1615 ―El Doctor Thomas Gorin Universidad de Guadalajara presentará la ponencia “Quantum container for the protection of quantum systems” en el auditorio del Instituto de Ciencias Físicas a las 17:30 horas; Información en la pagina-e: http://www.fis.unam.mx/ColoquiosList.php.

Como realizar una búsqueda de empleo a través del Internet, taller que imparte Servicio Nacional del Empleo delegación Cuernavaca de 12 a 13 horas; enfocado a conocer como funciona el portal de búsqueda de empleo a través de la red; como generar un perfil; como aplicar para una vacante; Punto México Conectado Cuernavaca, avenida Central 19, colonia Cuauhnáhuac, teléfono 3990127 correo-e: Cuernavaca.pmcmor@gmail.com.

61 MUESTRA INTERNACIONAL de Cine de la Cineteca Nacional, proyecta la cinta "Magallanes", director Salvador del Solar, Perú 2015, con Damián Alcázar y Magaly Solier, en Cine Morelos a las 16:00, 18:30 y 21:00 horas, costo $30.00 y $15.00 con descuento; La anodina vida de Magallanes da un vuelco el día en que Celina, una mujer que conoció en los violentos años en que fue soldado del Ejército peruano y luchaba contra Sendero Luminoso, se sube a su taxi en plena calle de Lima; este inesperado reencuentro tras 25 años con el oscuro pasado que los une impulsará a Magallanes a embarcarse en un arriesgado plan para intentar ayudar a Celina a conseguir dinero, y al tiempo encontrar quizá una forma de redimirse por el pasado.

MUSEO ROBERT BRADY dentro del ciclo de cine italiano contemporáneo presenta “Mi rifaccio vivo (Me rehago vivo)”, Director Sergio Rubini, Italia 2012, con las actuaciones de Emilio Solfrizzi y Pasquale Petrolo, a las 16:00 y 18:00 horas, cooperación $25.00; Netzahualcóyotl 4 centro teléfono 3188554. ¿Quién puede decir de no haber tenido un enemigo en la vida? Biagio Bianchetti tiene uno desde los tiempos de la escuela, Ottone di Valerio, el clásico hijo de papá; así que, después de la enecima derrota, pensando de poner fin a sus desgracias, Bianchetti decide suicidarse; pero tras su muerte descubre que por haber cumplido una buena acción en vida, tiene derecho a un bonus, podrá volver a la vida en la Tierra por una semana, y así demostrar ser un buen hombre.

"LA ARQUEOLOGÍA MEXICANA: Una visión social" conferencia que dictará el Antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera, Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Morelos, en el marco de la exposición "Armando Salas Portugal. Los antiguos reinos de México", en la sala Manuel M. Ponce del jardín Borda a las 17:00 horas, entrada gratuita.

F4 LIBRE Espacio cultural multidisciplinario: Danza hindú Mohiniyattam principiantes, adolescentes y adultos, lunes de 18:00 a 19:30 horas y jueves de 17 a 18:30 horas. Capoeira infantil, adolescentes y adultos. Informes en el correo-e: f4libre.actividades@gmail.com pide tu clase muestra gratis, Nueva Tabachín 13, colonia Tlaltenango, teléfono 3723378.

¿TIENES BUEN PALADAR? vives en Cuernavaca o en sus alrededores participa como jurado de bebidas gaseosas y gana premios regístrate y te enviarán las bases de convocatoria en FB: https://www.facebook.com/InsightOKOficial

BAILANDO 2017: la Academia de Ballet Vista Hermosa abre sus inscripciones; informes en el teléfono 3223954.

