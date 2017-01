Local

Yesenia Daniel

2017-01-17

-Al cierre de edición la Zacatepec-Chiconcuac aún no había sido liberada





Tlaltizapán, Mor.- Un día caótico padecieron los usuarios de la carretera Zacatepec-Chiconcuac, a la altura de la colonia El Mirador, al!encontrar cerrada esta vía de comunicación durante gran parte de ayer porque los vecinos exigían solución a la escasez de agua en sus hogares.

El conflicto, explicaron los inconformes, es que el anterior comité que administró el pozo “Casa Blanca”, que abastece a las colonias El Mirador, Independencia y Emiliano Zapata, se niega a hacer la entrega recepción al nuevo comité que resultó electo el pasado 11 de enero en asamblea, lo que generó que el agua fuera restringida a las colonias. En la colonia Zapata, por ejemplo, no tiene el servicio desde hace tres meses, y en El Mirador se tandea una hora al día entre la población.

“No tenemos agua y el comité que está actualmente no se quiere salir, no quiere entregar; quiere que se hagan elecciones (pero) se llevó a cabo una reunión el once de enero en el cual yo soy la presidenta, el ingeniero Feliciano Pérez es el Tesorero y Martha López es la secretaria. Entonces de todo esto no tenemos agua”, detalló Concepción Gutiérrez Pineda, quien dijo ser la presidenta del nuevo comité de esta asociación civil que administra el pozo de la comunidad.

Desde las diez de la mañana aproximadamente, los afectados decidieron impedir el tránsito de los vehículos, para de esta manera, presionar a las autoridades para que intervinieran y se resolviera el conflicto.

Los manifestantes solicitaron la presencia del presidente municipal, David Salazar Guerrero, para liberar la vía de comunicación, pero no llegó.

El pozo “Casa Blanca” tiene un padrón de mil 800 usuarios, distribuidos en las tres colonias antes mencionadas que pertenecen a este municipio.

El anterior comité estuvo integrado por Edgar Millán como Presidente, Reynaldo Bustamante Erazo, en la Secretaría y Leticia Pardiño como Tesorera.

Al cierre de esta edición la carretera aún no había sido liberada.