En febrero, audiencia intermedia de la ex tesorera del ayuntamiento capitalino

Erick A. Juarez |

2017-01-17

-Alma Graciela “N” es acusada por el delito de peculado relacionado al desvío de más de 154 mdp

Será el primero de febrero del presente año cuando se lleve a cabo la audiencia intermedia de la ex tesorera del ayuntamiento de Cuernavaca, Alma Graciela “N”, quien fuera acusada por el delito de peculado relacionada al desvío de 154 millones 309 mil pesos, así lo dieron a conocer autoridades municipales.

En entrevista, el secretario de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, José de Jesús Guízar Nájera, confirmó que se difirió la audiencia programada para este martes en los juzgados del Primer Distrito Judicial.

Dijo que una de las principales causas para la suspensión de la audiencia, fue que la agente del Ministerio Público, Eva María Ríos no se presentó y envió a su auxiliar, por lo que ésta última afirmó que no se encontraba preparada para llevar a cabo el juicio en contra de la ex funcionaria municipal.

Por tal razón, Guízar Nájera aseguró que será el primero de febrero cuando se lleve a cabo la audiencia intermedia, en donde el ayuntamiento capitalino ofrecerá alrededor de 38 medios de prueba en contra de Alma Graciela “N”.

Por segunda ocasión

“Con esta situación es la segunda vez que se difiere la audiencia por dos razones distintas, la primera por cuestiones de la defensa, al momento de manifestar que no se encontraba preparada y ahora por la situación que la fiscal titular que estaba comisionada, misma que no se presentó (…) Los medios probatorios que están preparados por parte de la Fiscalía son aproximado 35 y 38, y desde luego son medios probatorios que vamos a hacer nuestros como asesores de la víctima”, detalló.

No obstante, el secretario de asuntos jurídicos de la capital morelense, informó que esta audiencia y la presentación de las pruebas probatorias daría paso a que se abra la carpeta de investigación del ex alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, quien fue acusado por el delito desfalco a las arcas municipales durante el trienio del 2009 -2012.

Antecedente

En el mes de diciembre, el funcionario José de Jesús Guízar Nájera tomó protesta en las instalaciones de los Juzgados de Primera Instancia y Juicios Orales del Primer Distrito Judicial, ubicados en el primer cuadro de la capital, donde aceptó el cargo como asesor del agraviado, en este caso el ayuntamiento de Cuernavaca.

El primero de abril del 2016, personal de la INTERPOL detuvo a Alma Graciela “N” en la Embajada de Estados Unidos, luego de que el 12 de marzo del 2014 le fuera girada una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado en el supuesto desvío de 154 millones de pesos. Sin embargo, días después fue vinculada a proceso y actualmente sigue el proceso en libertad.