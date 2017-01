Local

Yesenia Daniel

2017-01-17

Jojutla, Mor.- Un grupo de padres de familia de la primaria “Emiliano Zapata”, de la localidad de Tequesquitengo, llegó hasta el edificio de la presidencia municipal para manifestar su molestia por la falta de seguridad, ya que en el último año han robado el cableado de las instalaciones de la escuela.

Los padres de familia acudieron molestos al edificio, ya que sería la tercera ocasión que tendría que cooperar para volver a poner la instalación eléctrica en el plantel; por el momento no tiene luz pero no suspendieron clases.

“Los padres de familia están ya cansados porque la escuela sufrió (sic) tres robos constantemente y ellos tienen que cooperar para solventar; desde el año pasado empezaron los robos y estos rateros se roban consecutivamente el cable de luz, nos desentierran todo el cable de luz y nos dejan sin luz”, explicó la directora Claudia Navarrete Espín.

El delito, supusieron los padres, se perpetró durante el fin de semana pasado pues ayer al regresar a clases se dieron cuenta de que nuevamente-, no funcionaba el circuito eléctrico y la razón fue el robo del cableado.

Los padres indicaron que las ocasiones anteriores han tenido de gastar alrededor de 7 mil pesos para instalar nuevamente el servicio, pero esta vez se manifestaron contra la autoridad municipal por la falta de apoyo para la vigilancia de las inmediaciones de la escuela.

“Cité a los papás para que cooperen y pongamos nuevamente la luz, pero ya no están de acuerdo; piden los padres de familia el apoyo del ayuntamiento, las otras ocasiones nos han dado puras negativas, que no hay presupuesto, pero ahorita estoy en pláticas con el secretario particular del licenciado Alfonso (Sotelo Martínez, alcalde) para que nos dé una respuesta, para ver si autoriza apoyar a la escuela o no”, agregó la directora.

Las ocasiones anteriores, indicaron los padres maestras, los delincuentes también se han llevado aparatos electrónicos.

Otro robo en El Higuerón

Otro caso de delincuencia se registró en la primaria homónima “Emiliano Zapata” pero ésta del pueblo de El Higuerón, en donde ayer durante la salida de los alumnos, un hombre logró ingresar dentro de las instalaciones y robó las pertenencias de una maestra.

Los padres de familia de esta escuela planean, junto con los maestros y vecinos, acciones para evitar un delito mayor o que afecte la integridad física de los menores de edad.