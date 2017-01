Observador político - Se desmorona el PRD; desbandada de militantes

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-01-17

A finales de octubre del año pasado, el hijo del gobernador Graco Ramírez -quien cobra como presidente del PRD en Morelos-, Rodrigo Gayosso Cepeda, hizo un anuncio mediático con la compra y adhesión de tres diputados a este instituto político y al grupo parlamentario: Silvia Irra Marín, del Verde; Edwin Brito Brito, del Partido del Trabajo; y José Manuel Tablas Pimentel, del PAN por lo que hoy tienen el grupo mayoritario en el Congreso con 12 legisladores. Sin embargo, la salida en cascada de perredistas, algunos incluso fundadores del perredismo en la entidad, le estará dando hoy un golpe mortal al hijo de Elena y a lo poco que queda del PRD.

LOS PERREDISTAS QUE SE VAN.- De los tres diputados que se fueron al PRD solamente José Manuel Tablas tiene un trabajo social y es referente electoral, los otros dos, sólo únicamente se llevaron su nombre y apellido al haber obtenido el cargo como diputados locales plurinominales. Mientras tanto hoy, los que se van son varios entre ellos, dos ex presidentes del Comité Directivo Estatal del PRD: Juan Ángel Flores Bustamante y Víctor Nájera Medina; además del ex alcalde por dos ocasiones, Agustín Alonso; así como el ex diputado federal y ex secretario general del CDE, Anastasio Solís Leso. Estos dos personajes, quienes renunciaron al Movimiento Nacional de la Esperanza que encabeza René Bejarano, “El Señor de las Ligas”.

El destino de los perredistas será el Partido Movimiento de Regeneración Nacional que preside a nivel nacional el presidencialista Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, este grupo y otros que se darán a conocer en febrero y marzo junto con militantes de Morena, le darán la bienvenida al mismísimo “Peje” el próximo seis de mayo en su visita que realizará en la Cuernavaca, como parte de su gira nacional y de cara al proceso electoral del 2018.

Y mientras en el PRD el Jr. sacó la chequera y se fue de Shopping hace unos meses para compra diputados y regidores de otros partidos sin representación social de quienes han mostrado su rechazo a la política de los priistas, aquellos quienes previo a las elecciones del 2015 decidieron tomar por asalto la dirigencia en el estado y en Cuernavaca del partido cuyo lema es: “Democracia Ya, Patria para todos”, les estarán haciendo un boquete, será dicen los susodichos, desmoronando lo que queda del partido que Graco y Gayosso han prácticamente destrozado por sus ambiciones, acciones autoritarias personales y de familia.

Será una larga lista entre los que destacan: Tacho Solís, Víctor Nájera, Juan Ángel Flores y Agustín Alonso… quienes junto la membresía es un tema personal.

PAN: LA ROPA SUCIA SE LAVA EN CASA… La salida de Carlos Alanís Romero de la coordinación del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado es un hecho, y de los cuatro legisladores solo hay dos prospectos: Alberto Mojica Linares y quien ha tomado mayor fuerza en las últimas horas, Víctor Caballero Solano. Se descarta a la única mujer Norma Alicia Popoca Sotelo porque ella fue destituida hace un año.

La acción que tomará el dirigente Juan Carlos Martínez Terrazas, ha sido sin embargo, tomada con desagrado, en razón de que una diferencia que se pudo haber resuelto internamente como fue el haber votado a favor de la destitución de Cuauhtémoc Blanco como alcalde de Cuernavaca, fue expuesto por el propio presidente, provocando molestia e irritación no sólo de los representantes populares sino de la propia militancia que ve excesos en la joven dirigencia de los Terrazas. El argumento, válido de los panistas, es que justamente cuando mejor se encuentran socialmente tanto en el país como en el estado, se deben dar muestras de unidad, de solidaridad y fortalecimiento interno y externo. Algo que no ha sucedido con la decisión burda, de hacer pública el deseo de cambiar al coordinador del grupo parlamentario porque a decir de muchos, en el PAN, “la ropa sucia se lava en casa”.

Otra molestia de varios militantes panistas, es el mal asesoramiento que tiene el presidente Juan Carlos Martínez en la figura de Óscar Velasco, “El Toby”, quien de haber perdido la actual dirigencia en el pasado proceso interno del PAN, ya hubiera sido destituido del blanquiazul junto con otros militantes más de quienes se les había iniciado un proceso de expulsión por “traición”. El tema, es que tanto la dirigencia como los diputados y regidores de Acción Nacional, hoy tienen la oportunidad de lograr grandes e importantes logros electorales si la unidad se mantiene y evitan el desgaste y la confrontación que llevó al PAN a perder la gubernatura y las alcaldías más importantes como Cuernavaca cuando estuvieron al frente los integrantes de la “Sagrada Familia”.

DELINCUENCIA DESATADA.- Para las autoridades, los asesinatos, secuestros, desaparición de jóvenes –hombres y mujeres-, así como los feminicidios y demás delitos ya son parte de la realidad de Morelos, lamentablemente. Sin embargo, lo que antes se vía solo en la nota roja de los medios nacionales hoy en tierra del general Emiliano Zapata ya es tristemente parte de la historia del México de hoy, con las balaceras a diferentes horas y en distintos puntos del estado. Lo sucedido en varias colonias de Cuernavaca empieza a ser frecuente para desgracia de quienes aquí vivimos sin guardaespaldas ni camionetas blindadas. El tema es preocupante, pero tal parece, para el gobierno de Graco, nada de esto es real y tal parece en Morelos se vive en paz y tranquilidad social e impulsa un desarrollo inmejorable para los morelenses.

