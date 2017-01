Opinión - MORENA Morelos, ausente de la lucha social

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-01-17

En la actual coyuntura de la lucha social con motivo del rechazo del “gasolinazo” generalizada en todo el país, los partidos políticos han estado ausentes, habiendo lógica en ello, pues se saben culpables de la puesta en vigor de la desmesurada alza de los combustibles, ya que diputados del PRI, PAN PRD, PVEM, PANAL y PES en San Lázaro aprobaron en octubre pasado adelantar un año la liberalización del precio de las gasolinas Magna, Premium y diesel. Pero como el ramalazo afectó a toda la población, ciudadanos simpatizantes de todos los partidos y obviamente las mayorías no militantes se han lanzado a las calles a protestar airadamente contra las políticas alcistas dictadas por el presidente Enrique Peña Nieto, no dudando que muchos militantes de los partidos PRI PAN y PRD, sabiéndose traicionados por representantes de sus partidos, renieguen de su militancia.

Aquellas frases de que los partidos son herramientas de lucha de la población y de que su razón de existir, es con el fin de ser contrapeso a medidas y políticas de los gobiernos contrarios a los intereses de la sociedad, es una monumental mentira y la ciudadanía no se traga ese cuento, de ahí que sondeos de opinión den cuenta del enorme desprestigio y descrédito que envuelve a estas formaciones políticas. Aún más, cuando es del conocimiento de los ciudadanos que los partidos son un verdadero negocio y que succionan del presupuesto, junto con el INE, (Instituto Nacional Electoral) miles de millones de pesos, acrecentando el repudio a emblemas partidistas.

En el escenario de las fuerzas partidistas, aparece MORENA cuyo fundador principal y dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador proclama a los cuatro vientos que esa formación es diferente y no tienen lugar en él los vicios conocidos en los demás partidos, y no poca ciudadanía desea ver que ello sea verdad, para lo cual se requiere que las palabras y discursos se vean en los hechos.

MORENA, registra millones de militantes y seguidores, pero hay una franja que se identifica con la izquierda y también ciudadanos informados que aún ponen duda sobre la honestidad y congruencia de este partido, explicándose esto en que las dirigencias estatales no se conducen políticamente como lo dice su máximo dirigente y lo establecen sus estatutos y principios, y ahí está el quiebre de la confiabilidad y credibilidad, que se desearía tuviera esta fuerza, que al parecer es la única con verdadero perfil opositor al régimen en descomposición.

Y por lógica resulta, que a los ojos y percepción de las mafias en el poder junto a dirigencias de partidos corruptos y adláteres de los gobiernos, llámese PRI, PAN o PRD, Morena les estorba y orquestan, a través de medios al servicio del poder, la campaña de calumnias y perversas informaciones contra AMLO y por supuesto contra MORENA.

El reto de este partido para remontar insidioso embate mediático es ganar más espacios en la sociedad vinculándose y penetrando más en la gente del medio urbano y de pueblos, y eso es lo que, al parecer no ocurre, al menos en Morelos, pues aquí las dirigencias no elevan la mira hacia metas más ambiciosas en términos de hacer crecer más al partido, es decir de involucrarlo más en la problemática que vive la población, mostrándose solidario y de la mano, empujando y participando en momentos de grave crisis social como la del presente.

Lamentable es leer declaraciones del dirigente Miguel Lucia Espejo en el sentido de que MORENA no participa en movilizaciones contra el “gasolinazo” para no ser confundido con acciones violentas que llevan a cabo saqueadores. Qué manera tan desafortunada de zafarse de compromisos de un partido que dice estar con y defender a la población de políticas de gobiernos autoritarios. Contrario a esta posición, AMLO convoca a un acto de protesta en la Ciudad de México contra el alza a gasolinas. En Morelos, la dirigencia de MORENA no ha llamado a su militancia a ningún acto de protesta contra el “gasolinazo” como sí lo hizo con falsa postura el PRD, con un puñado de simpatizantes.

Ni una declaración del senador Rabín Salazar, ni de la diputada federal Margarita Cuata, como si para dirigentes y representantes de MORENA el “gasolinazo” no significara nada para la economía del pueblo. Las declaraciones a medios del Miguel Lucia debieran ser acompañadas de llamados a la militancia a pronunciarse en contra del régimen de Peña Nieto y sus políticas encarecedoras de gasolinas, diesel, luz, el gas, que es lo que la gente reclama y desea que se le defienda. Por lo que se observa tal como se dirige a MORENA en este estado, no se le augura que haga mucho a favor de la candidatura presidencial de AMLO.

Chay_cano@hotmail.com