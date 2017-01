Casos y Cosas de Morelos - Más aguante, maestros de Inglés…

Opinión

| Sergio Dorado

2017-01-17

Hace ya algunos meses escribí que el quebranto de la ley laboral ejercido por el IEBEM sobre el Programa Estatal de Inglés (PEI), que por cierto este año cumple un cuarto de siglo de vida sin gozar de las garantías laborales del sistema educativo, es un abuso inaudito al trabajador. Más allá de ser otra promesa incumplida del gobierno del estado, lo inaudito aquí es que después de tanto tiempo, y a pesar de que existen un medio centenar de demandas laborales añejas contra el IEBEM ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, nadie hace nada, nadie dice nada o mueve un dedo aun cuando el discurso político repite sempiternamente en coro el irrestricto respeto a la Ley.

Mencioné además esa vez, en esa misma opinión periodística, que alcanzar los derechos laborales que el año pasado los docentes del PEI solicitaronsin resultado en diversas instancias oficiales, sería tanto como imposible a corto o mediano plazos. Y esto no por hacerle al adivino, sino porque el 2016 fue un año financieramente desastroso, si bien no el peor, poco bueno hubo. El peor es éste, estimado y único lector, éste que usted y yo vamos caminandocuesta arriba con pies de plomo y con rumbo desconocido. A sólo 17 días de haber dado el primer paso de enero, nos agarra un gasolinazo de sorpresas y daños económicos irreversibles que presagian larga duración del padecimiento. Quién sabe cómo será la primera mitad o el final de este año, pero agárrese usted bien, estimado y único lector, no vaya a ser que se caiga usted del marco de la vida y se ahoque de pobreza.

Si el 2017 es peor que su inmediato predecesor, huelga decir que los docentes del PEI habrán de aguardar al menos un año más para lograr las claves de trabajo que desean. Porque como están las cosas, pensar que el propósito es alcanzable mañana, es sólo un sueño.

Quise traer a colación el caso del PEI como una muestra palpable del peso que tiene la ley en México. Peromás allá de ello, por el galimatías en que se ha convertido el Estado, regido por una Constitución parchada y sin rumbo, con un parlamento que cobra con fichas de trabajo. 25 años no han bastado al PEI para que la justicia haga justicia y los docentes gocen de los mismos derechos que cualquier trabajador del sistema educativo. No ha sido un año o dos: ¡es ya un cuarto de siglo! ¿No es esto inaudito?

Por eso México está de mal humor, señor presidente, porque no hay congruencia entre dicho y hecho. La justicia y la gente van por caminos separados y poco a poco se alejan más. Lo que dice la Constitución se pierde en la realidad de laberintos oscuros mientras el discurso nos quiere convencer de que mañana será un día con un sol nuevo, un kibutz extraordinario, una nueva visión que habrá de velar omniscientemente en nuestro beneficio así el chamuco escupa fuego y diga groserías escandalosas. (Al menos queda humor guayabero). Por eso la credibilidad ciudadana sobre los gobiernos desciende con paso acelerado y la sociedad parece querer ir por otro rumbo, y señor presidente, la cosa no se ve nada bien. El estado procura mantener su status a través de leyes a la medida mientras los ciudadanos van en proceso de llegar al Hartazgo. Ojalá que con tanto tironeo la cuerda no se rompa.

Por el lado de la gracia, pronto se acercarán al PEI los políticos; ya sabe usted, estimado y único lector, se acerca el 2018, y para variar, los mismos mañosos y otros más bisoños en proceso de profesionalizacióncorrupta, además de quebrantar la Ley Electoral por adelantarse al proceso de campaña, ofertarán huevos de tortuga y las perlas de la virgen para la siembra de votos. Habrá sonrisas, besitos y abrazos, y los discursos guayaberos infaltables, desde luego –de esos en que no cabe la razón.Y así el inicio de otro proceso electoral.

Es ya tan predecible la conducta de los políticos que da flojera reiterarlo. Seguramente convencerán en campaña a los más ingenuos, ignorantes o conformistas. A los docentes del PEI se acercarán a ofrecer claves de trabajo, condiciones escolares envidiables, prestaciones más allá de lo legal, tortas para el recreo electoral y cosas así de admirables. Lo que con base en experiencias de los docentes del PEI ya nada habrá de significar para ellos. Lo han vivido a lo largo de 25 años y de ello han aprendido a no creer más en el discurso de campaña.

Los docentes ya sabrán ahora que el verdadero culpable de su situación es la subordinación del Congreso al Ejecutivo y el quebranto económico. Por un lado, está la voluntad política de quien maneja el destino incierto; y por el otro, la sujeción de los diputados para fabricar leyes que encubran la injusticia, a ser pagadas con 30 fichas de docilidad, aun cuando en campaña vendieron el sueño de la víbora de la mar.