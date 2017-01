Cultura

Alejandro Cruz Solano |

2017-01-17

Itinerario Hacia La Escritura

El discurso se define “como lo que se dice”, la realidad social comprende hechos, discursos y motivaciones; Los hechos corresponden a lo que se observa, los discursos a lo que se dice, al significado y sentido del lenguaje y las motivaciones a la intencionalidad.

En primer lugar, hay que analizar el sentido del lenguaje, por ejemplo, las trampas en la intrincada red política radica en lo que se dice. Cuando inician las campañas, los partidos con sus candidatos anuncian un proceso que en mercadotecnia se llama marketing, es decir, vender el producto que en este caso es el candidato.

Lo primero que se tiene que vender es la imagen, ¿Por qué?

Puesto que es lo primero que tiene que entrar a la percepción del imaginario colectivo; en el mundo de las percepciones las imágenes juegan un papel importante, es la entrada del proceso de información ligada a las emociones.

En la realidad el discurso está ligado al poder, en el caso político no tiene una orientación ética de servicio a los demás, sino de manipulación para ganar poder, ya en éste, el discurso legitima bajo la ley, la norma o los reglamentos ese poder, ejerciéndolo. El decir de un candidato o político no refleja lo que dice salvo algunas excepciones, en México la clase política no refleja ni es coherente entre lo que dice y lo que hace.

Una forma de identificar lo que se dice en los discursos es tratar de descubrir las intenciones, la intencionalidad es el corazón de lo que se dice, para poder entender esto solo necesitamos observar que hay actitudes éticas que pueden fortalecer y la coherencia en un político, ejemplos hay, Pepe Mujica en Uruguay, este hombre no solo fue creíble, fue coherente.

La clase política mexicana hambrienta de corrupción desde los gobiernos municipales hasta el federal es mezquina, reflejo de condiciones morales que en la vida han desarrollado, llena de vacío, complejos de omnipotencia, insaciable riqueza, corrupción, desequilibrios emocionales producto de la avaricia. Los políticos mexicanos parece que han salido de las contradicciones opresor-oprimido, donde después de vivir en parte de esa antítesis, al pasar a una de ellas se revelan como son.

El país atraviesa un deterioro moral insalvable mientras no formemos servidores públicos capaces de entender lo político como lo entendieron los griegos cuando formaban la república en Atenas. Un problema central del discurso político hoy es que éste es demagogia, la palabra demagogia significa el empleo de halagos y promesas que son populares pero difícil de cumplir.

La demagogia es un discurso vacío, es un discurso que tiene hoy la clase política; antes los discursos tenían retórica, contendían ideas, conceptos, filosofía, ciencia. Fue allí donde se convierte en un discurso de la ciencia política pero fundada en saberes y complejas reflexiones sobre lo político.

Es notorio ver por ejemplo que, algunos presidentes municipales tratan de convencer a la ciudadanía con circo, maroma y teatro sobre las bondades de su quehacer para legitimar su ejercicio. Es contradictorio observar que tenemos un presidente de la república que copio una tesis. Es denigrante observar que nuestros gobiernos tienen integradas personas que hasta son miembros de la delincuencia organizada.

Por estas razones no es conveniente creer en un político, entonces tenemos que ser más exigentes en quien depositar nuestro voto, en un demagogo o en alguien que refleje coherencia, no me parece difícil darse cuenta de eso. El demagogo no solo buscará convencer a través de despensas, juguetes, gorras, refrescos y comidas, compra de votos, circo, maroma y teatro; el político coherente invertirá a esquemas de organización ciudadana, de ejercicios de contraloría comunitaria, de inversiones que generen empleo, en planeación de los servicios y la obra pública, de una participación democrática en la toma de decisiones, etcétera.

Las trampas del discurso político son pues la demagogia y despilfarro de recursos. Es urgente una ciudadanía más informada y educada, más capaz de revisar que sin ella no se puede construir un proyecto de desarrollo integral, capaz de salir de este estado de cosas, sin embargo, eso no pasará si no trabajamos en lo que los administradores le llamen gestión de sí mismos, es decir, el trabajo por incorporar el desarrollo de una ética de la responsabilidad, del compromiso, del desprendimiento del individualismo y del sectarismo.

La reconstitución del tejido comunitario debe atravesar esos imperativos, de otra manera seguiremos viviendo sometidos a la demagogia de los seudolíderes que solo nos usan para llegar al poder, de aquellos que, aprovechándose de las condiciones materiales de las personas buscan a toda costa ganar y tener el poder para olvidarse de un verdadero proyecto de desarrollo.

