Brevi@rio... - Cuernavaca bajo fuego

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-01-16

Por supuesto que como en el resto del estado y de los municipios, el Mando Único no ha sido capaz de garantizar la paz y la tranquilidad que tanto reclaman los ciudadanos en la ciudad capital, y junto con la disputa entre el Ejecutivo Graco Ramírez y el alcalde Cuauhtémoc Blanco, curiosamente los índices de criminalidad se han disparado en las últimas semanas, teniendo a merced de los criminales a la población quienes somos los que pagamos las consecuencias de la incapacidad y la omisión de las autoridades locales.

Está claro que a pesar de la defensa a ultranza que se hace del Mando Único, recientemente cambiado sólo de nombre a Policía Morelos, este modelo de policía es un fracaso por los nulos resultados que ha dado para controlar los altísimos índices de inseguridad y la terrible violencia que hay en todo el estado, y que particularmente se agudiza en la capital, sin embargo dicho modelo va a continuar porque es un capricho oficial. No obstante, la propuesta de que el municipio retome el control de la seguridad y se apoye en la federación con la policía federal y el ejército, parece ser una medida urgente ante la toma por asalto que de la ciudad han hecho los grupos criminales que han generado zozobra y sicosis en la población.

No se trata de darle la razón al gobierno del estado o al ayuntamiento, que han expuesto cada uno sus argumentos para tener el manejo de la seguridad pública en Cuernavaca, sino de que de una vez por todas se combata la inseguridad y la violencia que galopan a todo lo que da, y que convierte a las bandas criminales en los beneficiarios de las disputas absurdas entre las autoridades…

BREVES: La rectoría y la dirigencia sindical de los administrativos de la UAEM se engancharon con el garlito que les tendieron desde el centro de la capital del estado y tras la intentona de huelga que finalmente se disipó quedaron mal parados. Y es que no sólo es que la secretaria general del sindicato Virginia Paz Morales haya decidido enfrentar a su gremio con las autoridades universitarias por el hecho legitimo de defender sus intereses salariales, pues se advierte su debilidad ante la presión o convencimiento de los emisarios y detractores oficialistas, sino que también la rectoría no supo manejar con pies de plomo la situación y terminó apabullando de más a los trabajadores y a su dirigente. El hecho es que la intentona de dividir a los universitarios tuvo efecto con el tema de la crisis financiera que enfrenta la rectoría y pues separados son más vulnerables, veremos que sigue más adelante… ¿Alguien le cree a Gayosso? Primero fue su convocatoria fallida a la militancia y simpatizantes perredistas para que se manifestaran en contra del gasolinazo, en donde como muchos otros actores, el presidente del sol azteca sólo buscó jalar reflectores y agua para su molino, sin embargo ni si quiera los familiares de los dirigentes partidistas acudieron y sólo quedó en evidencia la falta de credibilidad que enfrenta este instituto político. Pero no conforme con esa experiencia de repudio hacia él y hacia su partido, ahora se pronunció en contra al alza a la tarifa del transporte colectivo, misma que el gobierno de su padrastro autorizó. Se los aseguramos, otra vez va hacer el ridículo… El que ya de plano arrancó su precampaña para la gubernatura del estado es el senador del PRD Fidel Demédicis Hidalgo, pronto les diremos porqué y sólo adelantaremos que ya conforma redes de ciudadanos para sumar simpatizantes en donde abiertamente se comunica el propósito para que el polémico senador sea respaldado para la grande en el 2018, incluso también se les dice a los responsables de operar estas redes que de plano, hay que sumarse a todas las manifestaciones de repudio en contra del gobernador Graco Ramírez…

provisor7@hotmail.com

Twitter: @provisor77

Face: Miguel Angel Provisor