En la red….. | Los funerales de la gallina, los huevos no aparecen

| Roberto Díaz Guerrero

2017-01-16

Estoy en la RivieraNayarita, camino por la calle principal del pueblo de bucerías, un refugioexcepcional de ciudadanos canadienses en su mayoría, que disfrutan del calorque brinda el invierno mexicano, su país está bajo hielo.

En el mercado deartesanías del lugar, 3 comerciantes locales discuten los efectos delgasolinazo, uno de ellos pinta una mariposa y se queja, ayer fue a comprarpintura y pinceles, y entre pasajes y material se gastó 120 pesos más que en diciembre,“pinche Peña nos jodió, y yo creí que era chingón”, y sigue pintando.

Enfrente hayestacionada una camioneta Hummer, tapizada de propaganda del PAN, 2 cochesatrás un desvencijado Tsuru luce debajo del polvo 1 calcomanía de MORENA y uncomerciante continúa la conversación, “pero míralos, esos cabrones hinchados enbilletes, ahora resulta que ellos están enojados por la chingadera del PRI, como si no supiéramos quesu papá se hizo millonario, con los taxis que le regalaron cuando fue de laCTM, y míralos ahora ya son de oposición, pero los pendejos somos nosotros, porandarlos apoyando”

La conversación seprolongó, entre maldiciones, mentadas de madre y atención a compradores queregatean todo.

Lamuerte de la gallina

En dos semanas elpresidente Enrique Peña Nieto ha intentando explicar porqué su gobierno ofrecióbajar el precio de los combustibles (gasolina, diesel, gas) y sucedió todo locontrario.

La explicación esrelativamente simple, llega el momento en que una verdad a medias terminasiendo una mentira completa. Al PRI siempre le había funcionado la fórmula,decir si, sin aceptar, negar sin decir no, ni a favor ni en contra, sino todolo contrario.

Pero eso se acabó, elpresidente intentó usar la analogía de la gallina de los huevos de oro paraintentar hacer entendible que la abundancia petrolera se acabó y que ahora,todos tendremos que pagar los costos reales de la gasolina y de todo lo quetenga que ver con los precios del petróleo.

Pero lo que noterminan de aceptar, el presidente, su partido y la clase política es que enefecto la gallina de los huevos de oro se murió, esa gallina de la que hanvivido con una sociedad complaciente que se quejaba de ellos, pero al día delas elecciones estiraba la mano para recibir una despensa y regalarles un voto.

El gasolinazo ahogó aesa gallina, nunca como ahora, crece en todos los sectores ciudadanos unrepudio tan marcado en contra de los partidos y todos sus representantes, nuncacomo ahora estamos tan convencidos de que tenemos que empujar la reducción dediputados federales, y senadores y después, eliminar cada institución odependencia que no tenga justificación de existir.

Llevará tiempo, deeso no hay duda, pero lo que siempre nos habíamos preguntado es: ¿hasta cuándo?,bien pues ese día ya comenzó, en la historia lo podremos recordar, como aqueldía en que la figura más representativa de la clase política, el Presidente dela República, anunció los funerales de la gallina de los huevos de oro.

Loshuevos y el oro, no aparecen

Ni aparecerán,insensibles, atemporales, anticlimáticos como son, los diputados federales seautorizaron para este año más de 200 millones de pesos para despensas y valesde gasolina, los senadores por el estilo, los gobernadores exponen susocurrencias para enfrentar el gasolinazo, pero no dan un paso atrás en sucarrera de endeudamiento y negocios disfrazados, los líderes de los partidos,hacen que la virgen les habla frente a la creciente iniciativa nacional dereducirles el financiamiento público.

De ellos lo único quese puede esperar, es que se roben cuanto huevo encuentren, saben que laimpunidad y el fuero los protege, y que esa época dorada llegó a su fin.

La iniciativa#SinVotoNoHayDinero se reproduce rápidamente, y se perfila como el primer golpereal del efecto de las redes sociales y de la participación ciudadana paraquitarles lo que más aman, el dinero.

¿De qué se trata? Quelos diputados accedan a modificar los artículos 41 de la Constitución y el 51 de la ley de partidos, que establece loscriterios para asignar el financiamiento a los partidos. Actualmente se autoasignanmás de 4 mil millones de pesos a partir del número de personas inscritas alpadrón electoral.

La propuesta es, quesi no acceden a modificar esta regla para que el dinero se asigne a partir delnúmero de votos válidos de cada elección, entonces en cada elección no salgamosa votar por los diputados para que se reduzca considerablemente elfinanciamiento.

Menos dinero, harápoco atractivo meterse al negocio de los partidos y probablemente se alejenpersonajes proclives al negocio fácil, ya tienen tanto que podrán ir adescansar con todo la carga de conciencia que el robo deja hasta en el más caradura.

La pelota está en sucancha, francamente es el mejor momento para darnos cuenta el poder que tieneel voto o el no voto.

Morelosy año del terror:

2017 no pinta mejorque los 4 años anteriores, la economía del estado era lenta, pero la visión yel estilo de hacer negocios de Graco Ramírez, la terminó por atascar.

La inseguridad es yserá el estigma de un gobierno que edificó su legado en cimientos decorrupción, nepotismo, e impunidad.

Las últimas balacerasen Cuernavaca, ataques a bases policiacas en el sur del estado y la quemazón deautobuses en Huitzilac ilustran apenas el comienzo de un año complejo, con ungobernador cada vez más extraviado en su mitomanía, en su mundo.

Me preguntanconocidos, amigos, lectores y radioescuchas. ¿Tú qué crees que vaya apasar? La respuesta no está fácil.

Lo que al menos un servidortiene claro es que habrá que trabajar doble para vivir igual.

¿Y los que no tienentrabajo? Me reviran de inmediato, buena pregunta, no tengo respuesta.

Será un año complejo,retador, no hay duda.

Buen inicio desemana.

