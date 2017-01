Tribuna Legislativa - Gasolinazo; es tiempo de asumir responsabilidades

Opinión

| Javier Bolaños Aguilar

2017-01-16

El alza en los precios de gasolinas es una decisión del Ejecutivo y por su parte el Congreso de la Unión procesará iniciativas para bajar el IEPS.Y esto hay que decirlo con mucha claridad ante la opinión pública porque cada quien tiene que asumir su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados que integramos la LXIII Legislatura ya no podemos asumir costos que no nos corresponden y, lo que es peor aún, apostar a que la gente se canse, se resigne o entienda una decisión que a todas luces le lastima y de la que no tiene ninguna responsabilidad.

Hay que dejar en claro que el Poder Ejecutivo puede decir hoy mismo sobre el precio de las gasolinas que se aplique el 50 por ciento del IEPS o que se baje de inmediato el porcentaje. Sólo se necesita voluntad política y sensibilidad social.

El grupo del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron iniciativas para reformar la Ley de Ingresos, donde se reduce hasta el 50 por ciento el IEPS, que sería prácticamente dejar el precio del combustible como el año pasado.

Como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión he escuchado expresiones en el sentido de no temer a un periodo extraordinario, y yo sería el primero que diría que sí; vamos a un extraordinario, y de cara a la Nación definir las posiciones de cada uno de los 500 Diputados.

En la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados se han presentado iniciativas que tienen que ver con modificar el porcentaje del IEPS, que van desde reducirlo el 37 por ciento, hasta otra que propone eliminarlo al cien por ciento que, en lo personal no lo considero viable porque le pegaría a los estados, ya que en algunos implicaría una disminución de casi 2 mil millones de pesos en sus participaciones.

Sin embargo, lo que sí es cierto es que debe hacerse una propuesta responsable. Hablar de una reducción del IEPS, en el porcentaje que sea, va a implicar revisar en dónde va a impactar esa disminución, porque finalmente son ingresos que se van a dejar de percibir. Y esa es otra oportunidad para que la Cámara de Diputados proponga en qué áreas se van a ajustar el cinturón el Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

Es el momento en el que debemos tomar decisiones muy responsables en cuanto a la economía el país, pero también en términos de acusar recibo de las expresiones que se ven en las calles de comunidades y municipios.

En cuanto se dé esa reunión las propuestas de reformas se van a procesar, se analizarán con puntualidad y hay dos caminos: o las desechan o las dictaminan a favor, y quienes lo hagan tendrán nombre y apellido, y una representación social a quien deberán responder por la decisión que van a tomar. Tenemos que ver quiénes votan a favor y en contra para conocer a los responsables de las circunstancias que estamos atravesando.

En la Cámara de Diputados las mayorías deciden, esa es la esencia de la democracia, pero por eso también debemos tener la responsabilidad cuando tomemos una decisión que, seguramente, ya está a la vuelta de la esquina. Es tiempo de asumir responsabilidades.