Águila o sol - De la inflación a la conflagración

Opinión

| Carlos de la Rosa Segura

2017-01-16

Años luz, por citar de alguna manera, se vienen dando los consabidos incrementos en los costos de los energéticos, huelga decir que no es un hecho nuevo ya desde el sexenio de Felipe Calderón habían iniciado con los incrementos a la gasolina de una manera irritante, e incluso desde antes había surgido la intención de la hoy llamada Reforma Energética, que concluye con el cumplimiento de la premonición que hiciera el entonces Presidente de la República Adolfo López Mateos, el 27 de septiembre de 1960, en el discurso pronunciado en el acto de la Nacionalización de la Industria Eléctrica. Les devuelvo la Energía Eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la Nación, PERO NO SE CONFÍEN PORQUE EN AÑOS FUTUROS ALGUNOS MALOS MEXICANOS IDENTIFICADOS CON LAS PEORES CAUSAS DEL PAIS INTENTARÁN POR MEDIOS SUTILES ENTREGAR DE NUEVO EL PETRÓLEO Y NUESTROS RECURSOS A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, NI UN PASO ATRÁS. Y quien se lo diría que sería su Partido (PRI), en contubernio con el PAN y el PRD, quienes traicionarían a la Patria y a los mexicanos. Reforma Energética, que en la actualidad y a través de malos Gobiernos y Administradores, nos tienen al borde del colapso Financiero y Social, y por si eso fuera poco, nos esperan muchos más incrementos a la gasolina y por ende al gasto social, y cuál es la respuesta del PRESIDENTE, proponer como solución: un Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, Acuerdo que antes de surgir a la luz venía condenado a fracasar, por la simple razón de lo que ha venido permeando en las Administraciones, LA IMPOSICIÓN, no hay diálogo, no hay consenso, sólo imposición, amén de que en el acuerdo de marras no hay compromiso alguno, es nada más un discurso de retórica demagógica, y cito: Tercer eje.

Refrendar el esfuerzo permanente por preservar la estabilidad económica que el Gobierno Federal ha construido en los últimos años mediante un buen balance de política fiscal , política monetaria , sistema financiero y reformas estructurales que se complementen con medidas de transparencia y combate a la corrupción .

Ignoro, a qué País se refieran, porque si en México algo no ha sucedido es especialmente todo lo que en este párrafo del acuerdo citan, hoy el dólar a cerca de 23 pesos, la gasolina que sigue subiendo y seguro llegará a los 20 pesos, corrupción e impunidad rampante, ¿eso es ESTABILIDA ECONÓMICA?, ¿UN BUEN BALANCE DE POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA? Pretender resarcir el desfalco al erario propiciado por ellos, a costa, de nueva cuenta del bolsillo de todos nosotros, CON UN FOBAGASOLINAZO?, REFORMAS ESTRUCTURALES, que cumplieron, repito la premonición de entregar de nuevo a extranjeros nuestros recursos, vaya forma de querer enmendar los errores, pero eso si los sectores productivos a costa de sus bolsillos y sacrificio se comprometen a: cito, PROTEGER LA ECONOMÍA FAMILIAR. Las organizaciones empresariales, sindicales, y de productores del campo y el Gobierno de la República realizarán las acciones necesarias a efecto de evitar que se observe un incremento injustificado en los precios de los productos de la canasta básica. El sector empresarial, asume el compromiso de no incurrir en un incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios, evitando repercusiones injustificadas o fenómenos de especulación, particularmente en el caso de los productos que forman la canasta básica. Los sectores laboral y del campo, permanecerán atentos y vigilantes, a efecto de detectar y denunciar aquellos casos de abuso o incumplimientos a este compromiso. Dijera otro dicho, HÁGASE LA VOLUNTAD EN LOS BUEYES DE MI COMPADRE, porque el causante de todo, el responsable de que estos incrementos, se tengan que dar, sólo vigila, NO SE COMPROMETE A NADA, no ofrece reducir gasto corriente, no compromete, a GOBIERNOS DE LOS ESTADOS O MIEMBROS DE LOS OTROS DOS PODERES, a solidarizarse, a ajustar el cinturón, todo lo contrario, vemos todo lo contrario, aumentos en prestaciones salariales y de todo tipo, celulares de última generación piden unos; autos nuevos, otros y el colmo hasta vales de gasolina se dejan pedir, y pregúntame yo, ¿así cómo?, ¿cómo pedir a la población hacer el ajuste y sacrificio sin poner la más elemental de las muestras?, lejos de eso, amenazar con cancelar programas sociales escuelas y quién sabe qué tantas cosas, ¿ESO ES POLÍTICA CON REFORMAS ESTRUCTURALES?, el único resultado tangible es el ver a un pueblo harto y cansado de un Gobierno Ignominioso, y un Gobierno, Senado, Congresos, Corte y Gobiernos de los Estados y Municipios, ciegos, sordos, indolentes y soberbios, que no miden consecuencias, que no valoran y sopesan, las consecuencias de sus actos, que no dimensionan la capacidad de reacción de un Pueblo afectado hasta este punto, sólo bastaría voltear un poco la mirada hacia otros lares, y ver en que han resultado esas movilizaciones sociales., Pero no, repito con la soberbia y omnipotencia que se conducen, sienten que eso AQUÍ Y A ELLOS NO LES PUEDE PASAR, tiempo al tiempo y que después no busquen responsables de lo que ellos, Gobierno en general, han sembrado y que tarde que temprano habrán de cosechar, LA CONFLAGRACIÓN de un Pueblo contra su Gobierno, y eso ya inició. UPSSSSSSSS!!!. Hasta la próxima.