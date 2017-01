Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-01-16

Bharatanatyam, Mohiniyattam y Odiss, a realizarse en F4 Libre Espacio Cultural Multidisciplinario, funciones y clases magistrales, del 26 al 28 de enero; informes en el correo-e: f4libre.actividades@gmail.com Nueva Tabachín 13 colonia Tlaltenango.

SOMBRERO INVISIBLE. 2°Laboratorio transdisciplinario de arte, diseño y ciencia ficción a realizarse en el Ágora del Museo Universitario Arte contemporáneo de la UNAM del lunes 16 de enero al 24 de Abril 2017 de 11:00 a 15 horas. Bajo la coordinación General de la Doctora Patricia Tovar Álvarez; dirigido a artistas de todas las disciplinas, científicos, filósofos, antropólogos, diseñadores, físicos, biólogos, estudiantes de posgrado y profesionales independientes; interesados en los procesos colaborativos y la producción a partir del cruce de diversos campos de conocimiento y la integración de las ciencias, el diseño, el arte y la ciencia ficción; Consulta los proyectos resultantes del primer laboratorio en la pagina-e: http://holoficciones.tumblr.com/. Mayores informes en el teléfono 5534041017 correo-e: labsombreroinvisible@gmail.com.

UNAM MORELOS: Talleres Internacionales de Bioinformática 2017 a realizarse en el Centro de Ciencias Genómicas del 16 al 27 de enero del 2017; Información en las paginas-e: http://congresos.nnb. unam.mx/TIB2017/ y http://congresos.nnb.unam.mx/TIB2017/contacto/. ――― El Doctor Parameswaran Ramakrishnan, Assistant Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Case Western Reserve University, presentará la ponencia Nutrient Regulation of Immunity en el auditorio del Instituto de Biotecnología a las 12:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.ibt.unam.mx/server/PRG.base?alterno:0,clase:base,tipo:doc,tit:Seminarios,tra:IBT_Seminars,edi:font_size%-1,dir:sem.Nautoseminarios.html,pre:base.

“LAS POSIBILIDADES del Libro” taller de edición de Libro-objeto dirigido al público en general, estudiantes y profesionistas de cualquier ramo, que deseen concebir y realizar un Libro-Objeto; imparte Mónica González Velásquez, Directora de mi cielo ediciones en Galería Casa de la Nube Arte Contemporáneo; del jueves 19 al sábado 21 de enero de 2017 de 11:00 a 15:00 horas; costo $500 los tres días. Incluye material básico, sesión de presentación de resultados y constancia de participación; Informes e inscripciones en el teléfono 4624023 y celular2461270558 correo-e: galeria.casa.de.la.nube@gmail.com Martín López 7, San Buenaventura Atempa, Tlaxcala, Tlaxcala pagina-e: www.galeriacasadelanube.blogspot.mx

PREMIO INTERNACIONAL de Ensayo Teatral 2017. El Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli y la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con ARTEZ: Revista de las Artes Escénicas de España y Paso de Gato: Revista Mexicana de Teatro, convocan el Premio Internacional de Ensayo Teatral 2017. Podrán participar escritores residentes en cualquier parte del mundo, con excepción de los trabajadores de las instancias convocantes; Los trabajos deberán ser escritos originalmente en español y tener una extensión no menor a 60,000 ni mayor a 90,000 caracteres (incluyendo espacios); Los textos se presentarán en archivo digital en Word, escritos a doble espacio en letra Arial de 12 puntos; Para conocer la información completa consulta la pagina –e: citru.difusion@inba.gob.mx o en el correo-e: premioensayoteatral@gmail.com.

EL CENTRO CULTURAL Olympia tiene por objetivo principal el: fomentar, difundir y las Bellas Artes, orientadas hacia el público en general y en especial hacia las comunidades marginales, las clases populares y la población escolar, teniendo como finalidad el desarrollo y mejoramiento del nivel cultural de la comunidad humana, en lo general y particular de la comunidad de Cuernavaca y las zonas conurbadas; solicita informes para ofrecer tus talleres de formación o para conocer las actividades que están promoviendo en FB https://www.facebook.com/Centro-Cultural-Olympia

bonifaciopacheco@hotmail.com