Opinión - El hartazgo y los culpables del “gasolinazo”

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-01-14

En su columna Dinero, de Enrique Galván Ochoa, publicada en La Jornada (6 de enero) le pega al clavo acerca de que, la inconformidad y protesta de la población contra el “gasolinazo” extendida en todo el país y que rebasa todo intento de ser controlada, se debe al ¡hartazgo!, al ¡ya basta!, a la misma burla y desprecio hacia todos los sectores ciudadanos, siendo “la gota que derramó el vaso” la desmedida alza a las gasolinas. Pero, a esto último, dice el columnista, se agregan otras ofensas de parte de la administración peñista y que la sociedad las tiene presente. “En horas recientes el país ha vivido con temor y angustia. Se han reportado disturbios en diferentes partes de la República como resultado del “gasolinazo”.



Pasamos del “mal humor” social a la violencia social. Pero no solo es el gasolinazo, éste es solo la gota que derramó el vaso. Es la suma de muchos sucesos que han hartado, ofendido, ultrajado a los mexicanos: 1) La Casa Blanca y el nuevo avión de la familia presidencial. 2) Duarte 1 y 2 (Veracruz y Chihuahua), Yarrington, Medina y demás ex gobernadores impunes. 3) La entrega del petróleo, el gas y la electricidad a empresas privadas. 4) El insulto al salario mínimo. 5) Los sueldos y bonos a diputados y senadores. 6) En la ciudad de México el saqueo de los funcionarios perredistas incrustados en las delegaciones y 7) El engaño del Sistema Nacional anticorrupción. Simplemente le llenaron de piedritas a los mexicanos”, termina diciendo Galván Ochoa. Empero, habría que sumar otras “ofensas” que han calado hondo, irritando sobremanera el ánimo del colectivo ciudadano como son: las millonarias pensiones vitalicias y privilegios a ex presidentes; los también millonarios sueldos a magistrados a ministros, consejeros del INE, las insultantes bolsas de dinero a partidos políticos; los derroches de miles de millones de pesos a cargo de erario que causan los viajes al extranjero del Presidente y su familia con centenas de invitados; las concesiones y favores a empresarios que se han enriquecido a la sombra del poder y que aparecen en la revista Forbes; las mansiones y riquezas de líderes de sindicatos como Romero Deschamps, el ferrocarrilero Víctor Flores y la fauna de dirigentes de la CTM y demás organizaciones charras.

CULPABLES DEL “GASOLINAZO”.-El presidente Enrique Peña Nieto, no es el responsable único del alza a combustibles, sino que también lo son los diputados del PRI, PAN PRD, PVEM, Panal y PES, quienes en octubre aprobaron la liberación de precios de las gasolinas y el diesel, y hoy cínicamente se rasgan las vestiduras criticando lo que estos legisladores avalaron para congraciarse con el mandatario y recibir sus partidos y ellos prebendas económicas y políticas.

Una nota informativa de la misma edición de La Jornada (5 de enero) de los reporteros Andrea Becerril y Roberto Garduño dice: “La liberación de los precios de las gasolinas y el diesel contenida en el artículo 14 de la Ley de Hidrocarburos, fue adelantada un año –de 2018 a 2017- por legisladores del PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social. Tanto panistas como perredistas reniegan ahora del incremento en los combustibles, pese a que ellos avalaron con su voto la reforma a la Ley de Ingresos 2017 en octubre pasado. El gasolinazo es obra del Congreso federal, que mediante reforma a la Ley de Hidrocarburos incluyó el incremento al precio de las gasolinas y el diesel. Tal acto se sujetó a la llamada reforma energética que se había incluido en el Pacto por México. Hace cuatro meses, el PRI, en acuerdo con el PAN y el PRD negoció -junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)- sumar más ingresos al erario mediante la subida en el costo de los hidrocarburos”. Hoy, a la luz de una avasalladora inconformidad social en rechazo y repudio con el alza a gasolinas se lee en medios, que legisladores del PAN y PRD (con desplegados de este último) critican y rechazan, demandando al Ejecutivo federal dé marcha atrás a tales incrementos, cuando fueron ellos quienes aprobaron el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que entró en vigor en 1980, según la nota informativa a la que se alude.

El PRD jugando a la política de dos caras, quiere engañar a la población en un supuesto deslinde de su papel de colaboracionista con el gobierno peñista, con pretendida falsa postura de defensor de la economía popular llamando a movilizar a los ciudadanos contra lo que sus diputados aprobaron, lo que los hace cómplices del “gasolinazo”.

Chay_cano@hotmail.com