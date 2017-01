Justicia

2017-01-14

La mañana de ayer fue descubierta por vecinos de la colonia Hornos Cuates, municipio de Zacatepec



Bajo la extremidad cefálica fue colocada una cartulina con un mensaje amenazante



Macabro fue el hallazgo que realizaron habitantes de la zona sur la mañana de ayer, cuando caminaban hacia el paradero de rutas tropezaron con una cabeza humana, colocada a unos metros de la carretera local Galeana- Tequesquitengo, a la altura del lugar conocido como “Hornos Cuates”.



Fue a las 08:30 horas cuando las autoridades conocieron de la presencia de la cabeza humana y fueron enviados al sitio personal de la Fiscalía y Servicios Periciales para realizar el levantamiento de la extremidad cefálica; ya son 24 las víctimas del crimen organizado en este año.

Sobre el caso, se comentó que fueron dos vecinos de la comunidad, quienes al salir hacia sus actividades descubrieron la cabeza humana de un hombre y bajo la misma una cartulina con un mensaje que denostaba al occiso, acusándolo de varios delitos y al tiempo lanzaban amenazas en contra de algunas personas.

Ya para las 9 de la mañana había decenas de policías y autoridades de varias dependencias en el lugar, alejando lo más posible las miradas de los curiosos y de los medios de comunicación al rodear con su cinta amarilla muchos metros a la redonda durante las diligencias y posteriormente cargaron con la cabeza y la condujeron al SEMEFO de Jojutla.

De acuerdo a las versiones de los lugareños, ya no les extraña ver tirada una cabeza humana, una pierna o un descuartizado, ya que este lugar parece favorable para los responsables para tirar a sus víctimas aprovechando que por ahí no hay vigilancia policiaca, pese a que hay un cuartel de policía a dos kilómetros, pero de noche los uniformados se encierran y ya no salen.

Se presume que la cabeza fue arrojada durante la madrugada, quizá entre las 4 o las 5, pero nadie del rumbo escuchó ni vio nada debido a la oscuridad de la zona, hubo quienes si acaso escucharon ladrar a los perros cuando algún vehículo se detuvo, pero por temor nadie salió de sus casas a esa hora.

Por el momento la cabeza fue ingresada como “desconocida” a la morgue del forense y se espera que para las próximas horas se pueda localizar el resto del cuerpo o saber la identidad de la víctima en caso de que sus familiares lo anden buscando, en tanto, el contenido del mensaje no fue revelado por la autoridad, pero se cree que habían anotado varios nombres y apodos.